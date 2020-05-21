Нам сладко: в сети появилось видео страстного поцелуя Добрынина и Квитковой после росписи

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин и Квиткова очень счастливы!

Никита Добрынин и Даша Квиткова официально стали мужем и женой! Роспись победителей романтического реалити Холостяк-9 состоялась вчера, 20 мая. Как до этого неоднократно рассказывала Квиткова, из-за карантина им с Никитой пришлось перенести пышную свадьбу. Кстати, она должна была бы состояться 23 мая. Однако карантин из-за коронавируса испортил планы влюбленных. Свадьба Добрынина и Квитковой должна состояться 12 августа! А вот дату росписи “холостяк и холостячка” решили не переносит. Теперь влюбленные наслаждаются новым статусом!

Отпраздновали важное событие Никита и Даша в кругу самых близких друзей и родных, которые также сопровождали их во время росписи. Тем временем в сети появляется больше новых фото и видео с участием молодоженов. К примеру, гости праздника сняли самый романтический момент поцелуя Никиты и Даши в статусе мужа и жены!

Влюбленная парочка немного смущалась. А также на призыв гостей “горько” Добрынин подчеркнул, что ему совсем не горько, а сладко. И Даша своего возлюбленного поддержала. Видео было опубликовано на youtube-страничке Glam Wish.

Отметим, что после росписи Холостяк-9 с возлюбленной на своих инстаграм страничках также опубликовали фото и трогательные подписи к ним.

“Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя.

Just married”, - романтично пишет Добрынин.

А вот Квиткова связала роспись с участием в шоу.

“Как сказала моя младшая сестра: «Пришла в чёрном, а ушла в белом». Теперь официально семья”, - отметила Квиткова.

Напомним, что церемония росписи проходила в Киеве. Для церемонии Даша выбрала белоснежное мини-платье, оголяющее ее плечи и ножки. Зато очень выгодно подчеркивающее осиную талию блогера. При этом буквально в день росписи Даша призналась, что босоножки, которые она специально заказывала для торжества, “застряли” на таможне. Да и само платье из ателье доставили за несколько часов до росписи. Но главное, что даже такие моменты не смогли омрачить настроение молодоженов.

Автор: Юля Петрова