Нам помогает: MARUV раскрыла секреты семейной гармонии с мужем

Эпатажная украинская певица MARUV редко рассказывает о своей личной жизни, при этом звезда уже 9 лет замужем. Недавно артистка призналась программе "Зірковий шлях", что они с супругом Александром прибегают к помощи психолога, когда отношения в семье накаляются.

Когда у исполнительницы возник кризис в отношениях, она решила, что их с супругом паре нужна помощь психотерапевта.

"Мы и сейчас иногда к нему обращаемся, – призналась MARUV. – Это очень полезно. Нам помогает. Не нужно дома бить посуду и выяснять отношения".

Женщины в разных странах часто обращаются к помощи психологов, а вот мужчины в нашей стране не всегда им доверяют. Так произошло и в случае с мужем певицы.

"Мне пришлось его немного поуговаривать, но недолго", – рассказала артистка.

MARUV с мужем Александром иногда ходят к психотерапевту (фото: instagram.com/maruvofficial)

Александр Корсун согласился на совместную встречу с психотерапевтом, чему Анна (настоящее имя певицы, - прим. ред.) была очень рада.

"Саша у меня понимающий, гибкий и очень мудрый. Папа не очень внимателен к моей маме, – призналась звезда. – И она иногда мне говорит: "Дочь, как я тебе завидую, что у тебя такой внимательный муж".

MARUV призналась, что ей очень повезло с мужем (фото: instagram.com/maruvofficial)

Александр любит удивлять свою жену.

"Он постоянно делает для меня какие-то сюрпризы. До сих пор покупает мне цветы. Мой муж знает обо мне все", - отметила MARUV.

Напомним, что MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками.

Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.