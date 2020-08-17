Нам помогает: MARUV раскрыла секреты семейной гармонии с мужем

Певица отметила, что ее супруг очень мудрый и понимающий
Эпатажная украинская певица MARUV редко рассказывает о своей личной жизни, при этом звезда уже 9 лет замужем. Недавно артистка призналась программе "Зірковий шлях", что они с супругом Александром прибегают к помощи психолога, когда отношения в семье накаляются.
Когда у исполнительницы возник кризис в отношениях, она решила, что их с супругом паре нужна помощь психотерапевта.
"Мы и сейчас иногда к нему обращаемся, – призналась MARUV. – Это очень полезно. Нам помогает. Не нужно дома бить посуду и выяснять отношения".
Женщины в разных странах часто обращаются к помощи психологов, а вот мужчины в нашей стране не всегда им доверяют. Так произошло и в случае с мужем певицы.
"Мне пришлось его немного поуговаривать, но недолго", – рассказала артистка.
MARUV с мужем Александром иногда ходят к психотерапевту (фото: instagram.com/maruvofficial)
Александр Корсун согласился на совместную встречу с психотерапевтом, чему Анна (настоящее имя певицы, - прим. ред.) была очень рада.
"Саша у меня понимающий, гибкий и очень мудрый. Папа не очень внимателен к моей маме, – призналась звезда. – И она иногда мне говорит: "Дочь, как я тебе завидую, что у тебя такой внимательный муж".
MARUV призналась, что ей очень повезло с мужем (фото: instagram.com/maruvofficial)
Александр любит удивлять свою жену.
"Он постоянно делает для меня какие-то сюрпризы. До сих пор покупает мне цветы. Мой муж знает обо мне все", - отметила MARUV.
Напомним, что MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками.
Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.