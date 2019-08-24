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"Нам никогда не скучно": Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

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Для телеведущей 24 августа - двойной праздник

24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! На своей странице в Instagram телеведущая, которая недавно умилила сеть семейными фото из Турции, трогательно поздравила мужа.

Катя опубликовала душевный видеоролик, в котором собрана подборка их с Юрием совместных фото и видео за несколько лет. Она призналась, что им всегда весело друг с другом, ведь у ее мужа замечательное чувство юмора.

"Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадчая.

Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Горбунову в этом году исполнилось 49 лет.

Подписчики Кати поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Юрию много теплых слов и пожеланий.

  • С днём рождения! Вы очень клёвые,а главное - настоящие
  • Вітаю
  • С Днём Рождения, Юра! Всего самого прекрасного! Будьте счастливы вместе, вы super couple!
  • Вы прекрасные
  • Бережіть одне одного
  • Чудові!! Видно, що стовідсоткове попадання. Тут навіть щастя бажати зайве, адже воно там пригрілося давно і нікуди не збирається. Круто! Молодці!!
  • С днём Рождения мужа!
  • З днем народження Юрій, міцного здоров'я і всіх благ, радуйте нас і надалі своїм талантом, ми вас любимо.
  • Позитиву і любові!!!
  • Ви прекрасні! Обоє!!! З іменинником!!! Нехай усе задумане здійснюється!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу их с Катей Осадчей 2-летнего сына. Многим пользователям сети не нравится, что звездная пара не показывает лицо мальчика.

Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.

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