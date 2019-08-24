"Нам никогда не скучно": Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

24 августа вся Украина отмечает День Независимости, а вот для Кати Осадчей это вдвойне особенный день - ее любимый супруг Юрий Горбунов празднует день рождения! На своей странице в Instagram телеведущая, которая недавно умилила сеть семейными фото из Турции, трогательно поздравила мужа.

Катя опубликовала душевный видеоролик, в котором собрана подборка их с Юрием совместных фото и видео за несколько лет. Она призналась, что им всегда весело друг с другом, ведь у ее мужа замечательное чувство юмора.

"Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадчая.

Видео: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Горбунову в этом году исполнилось 49 лет.

Подписчики Кати поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Юрию много теплых слов и пожеланий.

С днём рождения! Вы очень клёвые,а главное - настоящие

Вітаю

С Днём Рождения, Юра! Всего самого прекрасного! Будьте счастливы вместе, вы super couple!

Вы прекрасные

Бережіть одне одного

Чудові!! Видно, що стовідсоткове попадання. Тут навіть щастя бажати зайве, адже воно там пригрілося давно і нікуди не збирається. Круто! Молодці!!

С днём Рождения мужа!

З днем народження Юрій, міцного здоров'я і всіх благ, радуйте нас і надалі своїм талантом, ми вас любимо.

Позитиву і любові!!!

Ви прекрасні! Обоє!!! З іменинником!!! Нехай усе задумане здійснюється!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу их с Катей Осадчей 2-летнего сына. Многим пользователям сети не нравится, что звездная пара не показывает лицо мальчика.

Ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура.