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Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

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Из-за карантина ведущая долгое время не виделась со своими родными

Лилия Ребрик проводит карантин на даче вместе с самыми близкими - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Из-за риска заразиться самим или же подвергнуть опасности родных ведущая долго не виделась со своими родителями, и вот наконец долгожданная встреча состоялась. Счастливым семейным фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Родители и сестра Лилии Юлиана приехали к ней в гости и они устроили душевное застолье все на той же даче. На снимке большое семейство запечатлено за щедро накрытым столом - сама ведущая, ее муж, родители, дочки и сестра. По лицам видно, что все очень соскучились и безумно рады видеть друг друга.

"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, добавив множество сердечек.

Лилия Ребрик показала семейную встречу с родителями и сестрой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники порадовались за ведущую и оставили ее семье много теплых слов.

  • Ваша старшая дочь Диана очень похожа на вашу сестру
  • Такі класні. Діанка схожа на бабусю
  • Дай боже здоров'я вашим батькам вашим діточкам і щоб ваша родина була завжди щаслива
  • Круто коли сім'я разом
  • Ви класні
  • Вітаю. Ви всі чудові. Приємно бачити земляків
  • Яка чудова родина
  • ЦЕ ЩАСЛИВА РОДИНА!Вони всі між собою схожі!!!!!!
  • Приємно зустрічатися з рідними!
  • Вы очень красивые, позитивные и дружные: супер семья, дай бог вам
  • Щаслива родина!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила будущую профессию дочери и очаровала family look с дочерьми.

Автор: Lite

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