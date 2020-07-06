Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

Из-за карантина ведущая долгое время не виделась со своими родными
Лилия Ребрик проводит карантин на даче вместе с самыми близкими - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Из-за риска заразиться самим или же подвергнуть опасности родных ведущая долго не виделась со своими родителями, и вот наконец долгожданная встреча состоялась. Счастливым семейным фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Родители и сестра Лилии Юлиана приехали к ней в гости и они устроили душевное застолье все на той же даче. На снимке большое семейство запечатлено за щедро накрытым столом - сама ведущая, ее муж, родители, дочки и сестра. По лицам видно, что все очень соскучились и безумно рады видеть друг друга.
"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, добавив множество сердечек.
Лилия Ребрик показала семейную встречу с родителями и сестрой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники порадовались за ведущую и оставили ее семье много теплых слов.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила будущую профессию дочери и очаровала family look с дочерьми.
Автор: Lite