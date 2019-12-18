Наконец-то показала все: Настя Каменских на голом фото блеснула аппетитными формами

Настя Каменских, которая ранее взволновала интимным фото с мужем, никогда не отличалась особой скромностью среди украинских звезд шоу-бизнеса. Наоборот исполнительница неоднократно в своих интервью на вопрос об откровенности и пикантности своих фото и видео, отвечает, мол, “а когда еще это выкладывать, если не сейчас?!” Как подарок под елку, Каменских преподнесла многомиллионной армии поклонников сюрприз - певица показала “воздушные” формы на полностью голом фото.

Отметим, что снимок был сделан еще во время отдыха пары в Мексике, где Потап и Настя не просто набирались сил, но также потом колесили по мексиканским радиостанциям и ТВ-эфирам с презентацией нового хита Каменских - песней “ELEFANTE”.

Похоже, что украинская красотка нашла в телефоне еще парочку фото с отдыха, которыми решила поделиться с поклонниками. На снимке Настя позирует спиной к камере, сидя на качели. При этом исполнительница полностью обнажена. Более того, на она сидит на фоне зеркала!

Волосы красотки распущены, а в волосах - красный цветок.

Полностью просмотреть фото обнаженной Насти Каменских можно здесь

Также Настя сопроводила свое фото подписью, в которой рассуждает на тему женских достоинств.

“Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир .Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?” - спрашивает у поклонников исполнительница.

Настя также подчеркнула, что снимок сделал Потап.

Поклонники Каменских пришли в восторг от этого снимка:

“Настюша , как всегда прекрасны”

“Да, очень важно слышать и чувствовать себя”

“По перебору”

“Очень красиво”

“Очень красивая супер номер 1”

“Жарковато сегодня в Мексике”

“попа как у Ким”

“Прекрасна картина”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами. Певица очень похудела!