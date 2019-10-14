"Наконец нормальная фотка": Топалов оценил пикантный снимок Тодоренко

Недавно Регина Тодоренко побывала в Италии, где посетила показ известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне, а также успела погулять по живописным местам вместе с маленьким сыночком Михаилом. Кроме того, ведущая дала себе волю и вовсю наслаждалась вкуснейшей итальянской кухней, не забывая и о мороженом. Что, как призналась сама девушка, привело к набору лишних килограммов.

Молодая мама опубликовала пикантное черно-белое фото, на котором запечатлена в одном лишь боди и кожаной куртке, игриво глядя в объектив. Регина отметила, что после поездки придется вновь приводить фигуру в порядок, и порадовалась новым тенденциям в сфере женской красоты - а именно популярности моделей размера "плюс".

"#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!! Я восторгаюсь такими людьми , как @ali_tate_cutler , которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за #bodypositive! Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно, что придёт на смену такому эталону женской красоты", - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На снимок тут же отреагировал муж телеведущей Влад Топалов, который с юмором отметил, что все уже соскучились по соблазнительным кадрам от Регины.

"Наконец нормальная фотка!!!!!! Спасибо!!!! А то мы заскучали, за сексуальностью!" - написал певец.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики теледивы полностью с ним согласились и осыпали ее комплиментами.

Афигенная

Круто. Красавица

Ох, огонь

Божественна, красота настоящая

Прекрасно выглядит!!!

Обалдеть

Воу...какой образ.Впервые вижу.Красивая очень

Вы на этом фото кажетесь очень худой. Хочется для здоровья больше. А так, конечно, вы очень красивая, а ещё женственно-мудрая. Спасибо за вас

Bodypisitive прекрасен, если в тандеме со спортом! Отношусь с любовью

Регина,вы отлично выглядите! Полный респект

Супер!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.

Ранее Регина Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой.