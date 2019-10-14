"Наконец нормальная фотка": Топалов оценил пикантный снимок Тодоренко

Ведущая заговорила о бодипозитиве
Недавно Регина Тодоренко побывала в Италии, где посетила показ известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне, а также успела погулять по живописным местам вместе с маленьким сыночком Михаилом. Кроме того, ведущая дала себе волю и вовсю наслаждалась вкуснейшей итальянской кухней, не забывая и о мороженом. Что, как призналась сама девушка, привело к набору лишних килограммов.
Молодая мама опубликовала пикантное черно-белое фото, на котором запечатлена в одном лишь боди и кожаной куртке, игриво глядя в объектив. Регина отметила, что после поездки придется вновь приводить фигуру в порядок, и порадовалась новым тенденциям в сфере женской красоты - а именно популярности моделей размера "плюс".
"#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!! Я восторгаюсь такими людьми , как @ali_tate_cutler , которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за #bodypositive! Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно, что придёт на смену такому эталону женской красоты", - поделилась Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
На снимок тут же отреагировал муж телеведущей Влад Топалов, который с юмором отметил, что все уже соскучились по соблазнительным кадрам от Регины.
"Наконец нормальная фотка!!!!!! Спасибо!!!! А то мы заскучали, за сексуальностью!" - написал певец.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики теледивы полностью с ним согласились и осыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.
Ранее Регина Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой.