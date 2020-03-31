Находили симптомы коронавируса: Надя Дорофеева поделилась хрониками карантина

Надя Дорофеева и Владимир Дантес, как и многие их коллеги по шоу-бизу, решили занять позицию развлечения поклонников во время карантина. Дантес стал чаще выпускать блоги или просто забавные видео. Дорофеева также решила начать традицию выхода в прямые эфиры. Экс-солистка группы “Время и Стекло” также умудряется во время домашней самоизоляции давать интервью. К примеру, Надя вышла в прямой эфир радиостанции Lux FM на их instagram-страничке. Певица рассказала, как проходят ее “хроники карантина”.

Первым делом Надя отметила, что ее день рождения выпадает на период карантина — 21 апреля певице исполнится 30 лет. Так что праздновать придется дома. Дантес и Дорофеева не смогут устроить громкую вечеринку. Но пара лучших друзей точно будут. Ведь дома супруги изолированные не сами, а с друзьями!

"Когда начался карантин, у нас были в гостях друзья. Мы решили жить вместе с нашими друзьями, у них ребенок. Так как у нас есть двор. И всем было классно. Но мы вот так недельку пожили и через неделю ребята поняли, что пора бы вернуться к себе, потому что реально им нужно было поработать. Но мы сделали такую классную тему. Мы договорились с друзьями, что во время карантина мы реально больше ни с кем не встречаемся. И теперь я понимаю, что у меня день рождения будет, и все нормально, потому что у меня есть друзья, с которыми мы карантинимся изначально”, — отметила Надя.

“На карантине мы с друзьями первую неделю провели в готовке. Просто тупо готовили, смотрели фильмы и через неделю мы просто поняли, что так больше нельзя. Это такая получается у нас легкая деградация. И дни несутся быстрее, чем когда у тебя забитый график”, — отметила Дорофеева.

Однако сейчас режим Нади и Вовы Дантеса изменился. Супруги решили взяться за себя во время карантина.

“У нас три раза в неделю спорт. Ребята нас подсадили на медитацию, мы начали заниматься периодически медитацией. Вот эти все мысли… Ты читаешь новости, мы с Вовой уже раз 20 находили у себя симптомы коронавируса, — призналась Надя. — Мы реально паниковали. Но медитация очень в этом плане помогает. Подышали — успокоились, вся фигня выходит из тебя”.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также отдельно Надя подчеркнула, что у Вовы Дантеса появился блог “Как не развестись на карантине”. Так что теперь он занят съемками и монтированием забавных видео. Кстати, Дантес с особенным рвением во время карантина увлекся готовкой.

“Вова охренительно готовит. Я ему помогаю. Он мне раздает задания, что порезать и почистить. Он реально особенно на карантине полюбил готовить. Тащится, ему нравится. А мне везет”, — улыбается Надя.

Тем временем Надя начала сама записывать музыку.

“Работа сумасшедшая. Я совсем теперь по-другому начала смотреть на наших аранжировщиков, которые на одном месте могут сидеть 9-10 часов. Это очень сложно, особенно, когда ты ищешь один какой-то звук. Так это я еще в примитивной программе пока сижу”, — отмечает Дорофеева.

“У меня чуть-чуть ломка музыкальная. Мне очень хочется на студию поехать. Но все же мы приняли решение, что действительно надо соблюдать карантин. Это крайне важно. Ситуация действительно нехорошая, мы видим по всему миру. Очень важно сейчас помочь медикам, которые без сна уставшие и в опасности находятся круглые сутки. Ребята, давайте посидим дома”, — призвала Надя.

Напомним, ранее Дорофеева и Дантес поразили открытостью чувств в необычной фотосессии.