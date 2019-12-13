Нагадают мне: Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом

В этом году к Рождеству канал "1+1" вместе с певицей Тиной Кароль возрождают совместный проект о многовековых традициях и духовных ценностях, но уже в другом формате. "Різдвяна історія з Тіною Кароль", которая в 2016 году появилась на экранах зрителей в виде музыкального фильма, на этот раз реализуется в виде масштабного концерта во Дворце спорта 22, 23 и 24 декабря. А канал "1+1" покажет телеверсию "Різдвяної історії" во время новогодних праздников.

В гости к Тине Кароль придут известные артисты, которые исполнят колядки и щедровки в неожиданной современной интерпретации. Среди них и звезды популярного юмористического шоу "Женский Квартал".

Любимицы публики привыкли радовать своих поклонников искрометными шутками на тему семьи, отношений и брака. Но для праздничного шоу “Женский Квартал” приготовил особенный номер, который будет связан не только с юмором, но и украинскими традициями - рождественскими гаданиями. С давних времен в народе было принято проводить обряды и гадать в ночь на Рождество. Девушки верили, что именно тогда можно поворожить на любовь и получить самый верный прогноз на своего будущего суженого.

"Женский Квартал" возродит эту древнюю украинскую традицию и прямо на сцене Дворца спорта проведет таинственный обряд. Веселые девушки будут гадать не просто на любовь, а попытаются предсказать имя жениха для ведущей вечера Тины Кароль. Подробностей постановки юмористки загадочно не открывают, но обещают, что это будет большой сюрприз.

"Мне кажется, "Женский Квартал" нагадает мне Дана Балана на "Голосі країни" в следующем сезоне", - шутит Тина Кароль.

Дан Балан и Тина Кароль (фото: 1+1)

Участницы "Женского Квартала" комментируют, что им этот номер пришелся по душе, ведь они сами в юности гадали на Рождество и пытались узнать имя своего жениха.

"Помню, как в школьные годы в ночь на Андрея я всегда писала имена парней на листочках, клала их под подушку и засыпала. А потом утром доставала какой-то один листик и на нем, якобы, было имя твоего жениха. Все мои подружки верили в этот ритуал и потом долго обсуждали, кто с кем может пожениться", - смеется Марта Адамчук.

А вот Алина Гордиенко признается, что верит в силу волшебной ночи Рождества до сих пор.

"Для меня Рождество - это семейный праздник, мы готовимся к нему задолго до Сочельника, соблюдаем пост. Все традиции Рождества прививались мне с самого детства, в том числе и разные приметы и гадания. Конечно, я помню, как в детстве все пытались узнать имя своего суженого. Но у нас есть ритуал, который моя семья до сих пор проводит. Выглядит это так: все выходят из комнаты и мама раскладывает в 4 угла разные символические предметы, например, монеты, или кольцо. Когда мы заходим в комнату, не раздумывая каждый выбирает какой-то угол. Потом в зависимости от того, что там лежит, считается, что такой будет и твоя судьба следующий год. Если моменты - это к деньгам, кольцо - к любви или замужеству и так далее", - рассказывает актриса шоу.

Гадала на имя своего суженого и Ирина Сопонару, но результат любовного ритуала ей не очень понравился.

"Я в детстве гадала в ночь на Андрея. Оказалось, моего будущего мужа будут звать Гато! Гато! И это не ошибка. С тех пор я не особо верю в гадания", - юморит Ирина.

К шоу начали готовиться и другие артисты - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, The Hardkiss, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, звезды шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами". Они удивят зрителей новым звучанием традиционных украинских колядок, необычными образами и яркими постановками.

Увидеть теплое семейное шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" вживую можно 22, 23 и 24 декабря на гала-концертах во Дворце спорта. А телеверсию концерта покажет телеканал "1+1" на рождественские праздники.