Надя Дорофеева восхитила поклонников змеиным бикини

Надя Дорофеева лето проводит очень плодотворно. Она записала прощальный клип группы "Время и Стекло", которая перед карантином объявила о распаде после 10 лет существования. Популярная певица также готовится к туру, принимает участие в разных съемках и не забывает про отдых в последние летние дни.

Артистка также часто загорает у себя во дворе возле дома. Дорофеева поделилась со своими поклонниками новой фотографией, на которой она томно позирует в бикини в змеиный принт, засветив при этом грудь. Она дополнила свой образ соломенной шляпой. Новый снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой пришли в восторг от ее фотографии и написали ей множество приятных слов в комментариях.

Богиня;

Купальник космос;

Какая красотка;

Невероятная;

Богиня какая-то;

Моя любимая шляпа;

Красотулька наша.

Скриншоты с Instagram

Напомним, горячая Надя Дорофеева впечатлила внушительным бюстом в откровенном топе. Певица надела короткий топ цвета фуксии, который выгодно подчеркнул ее грудь, сделав декольте очень соблазнительным. При этом завязки на талии обозначили изящные формы певицы.

Ранее Дорофеева вызвала споры в сети экстравагантным аутфитом. На кроп-топ она надела шелковую майку ассиметричного кроя с кружевом на тонких бретельках, а также светлые джинсы с высокой посадкой на пуговицах.