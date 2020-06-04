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Надя Дорофеева продемонстрировала трендовый лук для прохладного лета

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Певица отреагировала на прохладную летнюю погоду и показала, как нужно одеваться

По календарю уже наступило лето, однако погода пока что совсем не радует. Но не стоит огорчаться - даже в прохладную погоду можжно выглядеть стильно и актуально. Это доказывает популярная певица Надя Дорофеева, которая на своей странице в Instagram эффектно продемонстрировала трендовый лук для бодрящей температуры воздуха.

Артистка опубликовала короткое видео, в котором она дефилирует в трендовом и комфортном образе. Звезда примерила длинную юбку в геометрический принт с высоким разрезом, укороченный белый свитшот на молнии и объемную стеганую жилетку черного цвета. Завершают эффектный аутфит грубые черные ботинки.

В конце ролика Надя мило посылает на камеру воздушные поцелуи.

"Как вам наше лето?" - с юмором поинтересовалась Дорофеева.

Пользователи сети принялись активно высказывать свое мнение о текущем лете и образе любимой певицы.

  • Ты шикарна. Тебе идут юбки. И мы тебя очень любим
  • Та ну, сегодня жарко даже
  • Ну у нас лето так себе
  • Ужасное
  • Малышка
  • Надя тебе так идут юбки
  • Оуу какая богыня
  • Отлично, северян погода устраивает
  • Лето так себе
  • По-моему лето решило стать весной
  • Ботиночки в самый раз этим летом

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева похвасталась эффектным луком в длинной юбке и задала поклонникам модную задачку.

Автор: Марина Настевич

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