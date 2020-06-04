Надя Дорофеева продемонстрировала трендовый лук для прохладного лета

Певица отреагировала на прохладную летнюю погоду и показала, как нужно одеваться
По календарю уже наступило лето, однако погода пока что совсем не радует. Но не стоит огорчаться - даже в прохладную погоду можжно выглядеть стильно и актуально. Это доказывает популярная певица Надя Дорофеева, которая на своей странице в Instagram эффектно продемонстрировала трендовый лук для бодрящей температуры воздуха.
Артистка опубликовала короткое видео, в котором она дефилирует в трендовом и комфортном образе. Звезда примерила длинную юбку в геометрический принт с высоким разрезом, укороченный белый свитшот на молнии и объемную стеганую жилетку черного цвета. Завершают эффектный аутфит грубые черные ботинки.
В конце ролика Надя мило посылает на камеру воздушные поцелуи.
"Как вам наше лето?" - с юмором поинтересовалась Дорофеева.
Пользователи сети принялись активно высказывать свое мнение о текущем лете и образе любимой певицы.
Скриншот комментариев
Ранее Надя Дорофеева похвасталась эффектным луком в длинной юбке и задала поклонникам модную задачку.
Автор: Марина Настевич