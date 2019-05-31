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Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Дзидзьо показали архивные детские фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 16:20
Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Дзидзьо показали архивные детские фото
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/golos.dity)

Надя Дорофеева, Позитив, Дзидзьо и Джамала рассказли забавные истории

Накануне Международного дня защиты детей тренера самого доброго вокального шоу страны "Голос. Діти-5" рассказали, какими они были в детстве и показали архивные кадры.

Артист Дзидзьо рассказал, что был очень скромным ребенком и хорошо учился. В 6 лет он поступил в музыкальную школу, а с 10 лет уже выигрывал на конкурсах все призовые места. Но и пошалить будущий артист мог. Дзидзьо вспоминает один поступок, за который ему даже было стыдно: "Якось у школі ми бавилися в таку гру: приходили раніше, ще до уроків, виключали в класі світло, і як тільки хтось заходив - махали перед ним віником, щоб налякати. І от одного разу я був тим, хто махає віником. А в клас як раз зайшла вчителька, і вийшло, що я махнув віником просто перед її обличчям. Соромно було страшно! Просив вибачення".

Дзидзьо в детстве 

Дзидзьо в детстве 

Дзидзьо

Солист группы "Время и Стекло", Позитив поделился, что тоже был очень скромным, застенчивым, но вместе с тем, достаточно творческим ребенком. Примерным поведением отличалась и его коллега Надя Дорофеева.

"Я в детстве была послушной. Но если делала что-то плохое, то меня обязательно ловили на этом. Поэтому мне не удавалось как-то хулиганить, и сейчас я делаю все это будучи взрослой", - делится Надя.

Надя Дорофеева в детстве Надя Дорофеева в детстве 

Алексей Завгородний в детстве 

Алексей Завгородний в детстве 

Певица и молодая мама Джамала рассказала, что ее детство было очень насыщенным, увлекательным, музыкальным и полным общения со сверстниками и взрослыми. Джамала делится воспоминаниями: "Родители меня не ограничивали в моей детской свободе, моих интересах, любознательности. Родители регулировали мой доступ к ТВ, но я имела возможность смотреть "Хеллоу, Долли!", "Телохранитель" и другие фильмы с потрясающими саундтреками. Я смотрела и наслаждалась музыкой из этих кинофильмов".

Джамала в детстве 

Джамала

Джамала (фото: instagram.com/golos.dity)

Надя Дорофеева, Позитив, Дзидзьо и Джамала прошли долгий путь от участия в детских конкурсах до звания самых популярных артистов украинского шоу-бизнеса, их хиты занимают вершины музыкальных чартов. Сегодня артисты делятся своим опытом с маленькими вокалистам проекта "Голос. Діти-5" (1+1) и помогают им найти свой путь к музыкальной мечте.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти-5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

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