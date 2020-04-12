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Надя Дорофеева в лосинах с прозрачными вставками раззадорила сеть и сделала интимное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 09:47
Надя Дорофеева в лосинах с прозрачными вставками раззадорила сеть и сделала интимное признание
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица рассказала интимные подробности из личной жизни

Надя Дорофеева во время карантина стала ближе к поклонникам – певица ведет прямые эфиры, часто балует фанов влогами и ведет с ними задушевные беседы. Артистка недавно поделилась своими правилами стиля и вместе с мужем Владимиром Дантесом устроила на камеру ревизию гардероба. Теперь же Надя решила провести "прямой карантин" со звездой "Орла и Решки" Настей Ивлеевой и ее мужем Элджеем. Две звездные пары на славу повеселились в эфире, а затем певица опубликовала в Instagram соблазнительное "спортивное" фото и поинтересовалась у поклонников впечатлениями от онлайн-встречи знаменитостей.

Так, на страничке Нади появилось фото, на котором она запечатлена в черных спортивных лосинах с прозрачными вставками и яркой "олимпийке". Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.

Певица поинтересовалась у поклонников, понравился ли им звездный "прямой карантин", и получила массу комплиментов в свой адрес.

Надя Дорофеева в лосинах с прозрачными вставками раззадорила сеть и сделала интимное признание

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

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Скриншот комментариев

Во время прямого эфира Надя и Вова проболтались о своих личных секретах и даже решились на интимные признания. Так, на вопрос, брала ли певица фамилию мужа, она ответила:

"У Вовы с 20-ти лет псевдоним – Дантес. Я-то знаю, что он Гудков. Я говорю: "Если ты в паспорте решишься поменять фамилия на Дантес с Гудкова, я сразу беру твою фамилию!"

Самое необычное место, где у Нади и Вовы был интим – это балкон. Причем произошло это не в темное время суток, а когда на улице смеркалось. Надя уточнила, что балкон был не затонированным, а открытым.

Ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес приобщились к популярному челленджу, а певец станцевал в платье жены.

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