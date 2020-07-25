Надежда Мейхер рассказала, как ей в жизни помешала большая грудь

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Надежда Мейхер призналась, что хотела стать балериной

Украинская исполнительница, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер призналась, что хотела стать балериной, однако из-за большой груди стать ею так и не смогла. Связать свою жизнь с танцами она хотела еще лет с 8, однако уже с того возраста, артистка сталкивалась с рядом других проблем, которые мешали воплотить ее мечту в реальность.

Как рассказывает артистка в интервью, впервые балетное шоу она увидела в 8 лет и тогда загорелась стать балериной. Однако в ее городке не было балетной школы.

"Проблема в том, что в моем родном городке Волочиск не было балетной студии. Однажды подруга предложила мне записаться в кружок бальных танцев. Но выяснилось, что туда не берут без партнера. А поскольку никто из мальчиков-одногодков с нами не захотел танцевать, мы пошли в кружок народно-эстрадных танцев Дома культуры. Мне было тогда 11 лет. Подружка там задержалась недолго, а вот я полностью погрузилась в мир танцев, которые оказались моей стихией. Приходила репетировать и вне уроков — безумно нравилось заниматься", - признается артистка в интервью "Фактам".

Надежда также рассказала, что была успешна в своем деле и однажды на нее даже обратил внимание хореограф танцевального коллектива при местном педагогическом училище в Хмельницком, однако ее семья не могла оплачивать все расходы, связанные с переездом в другой город.

"Тренер увидел мою пластику и готов был принять. Но это оказалось дорогим удовольствием — костюмы, переезд в другой город, аренда квартиры. Мама тогда сказала, что у нас нет такой возможности. И вот мне предложили поступить в педучилище, танцевать и жить в общежитии. Конечно, я была счастлива. К тому же знала, что этот ансамбль каждое лето гастролирует во Франции", - добавила исполнительница.

Мама будущей знаменитости ее выбор не поддерживала и хотела, чтобы Надя изучала иностранные языки. Но девушку не покидали мысли о балете.

"Уже тогда я понимала, что никакая балерина из меня не получится из-за слишком большой груди. Но все равно очень хотелось стать на пуанты. Эта мысль буквально преследовала. Помню, когда пришла в балетную студию, хореограф очень скептически на меня посмотрела. Но, увидев мою пластику, решила оставить. Я была таким стимулом для остальных учащихся. Прозанимавшись около года, таки стала на пуанты. Параллельно танцевала в коллективах народных танцев. Моя жизнь тогда вертелась только вокруг танцев. Я ходила на занятия в училище. Мальчики меня не интересовали, все свободное время танцевала, что называется, не щадя себя. Закончив занятия в одном ансамбле, бежала в другой. Я немного попробовала заниматься бальными танцами, но длилось это недолго, так как направление мне не понравилось. Мне казалось, в них нет души, эмоций, чувственности, как в балете или народных танцах. Одним словом, это было абсолютно не мое. Танцевала до семнадцати лет, пока не пришлось оставить свою любовь", - подытожила свой рассказ о детской мечте артистка.

Напомним, что знойная экс-ВИА Гра примет участие в "Танцах со звездами".