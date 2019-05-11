Надежда Мейхер показала себя 14-летнюю и рассказала о бурных школьных годах

Экс-вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер в последнее время предается воспоминаниям о былом. Так, недавно певица и дизайнер рассказала поклонникам о своей несбывшейся мечте, а теперь разоткровенничалась о годах, проведенных в школе. На своей странице в Instagram знамениость опубликовала архивное фото и поделилась юношескими историями.

На снимке Надежде 14 лет и она запечатлена с двумя одноклассницами. При этом юная Мейхер одета в белую блузку и темный джинсовый сарафан. Исполнительница рассказала, что 9-й класс стал для нее последним в школе, а также вспомнила интересные истории и моменты из школьной жизни.

"Последний учебный год...(Для меня) 9-й класс. Нам по 14 лет. Одноклассницы Инна (рядом стоит. Часто нас с Аленой доводила до слез и болей в животе)))). Была мастером разного рода шуток и смешных выражений ...) Алена ( Близкая подруга, и единственная... Не по годам была мудрой девочкой... ) Тогда я еще не знала что буду поступать в педагогическое училище г. Хмельницкий. Но твердо была намерена продолжать танцевальную, профессиональную деятельность))) Наши судьбы сложились по-разному. Но в памяти остались яркие события из нашей школьной жизни. Отличницами мы не были, но тем не менее школа нас еще долго помнила", - поделилась артистка.

Фото: Надежда Мейхер с одноклассницами (instagram.com/nadyameiher)

По ее словам, она была весьма активной и принимала участие во многих затеях, однако при этом неплохо училась - ее даже ставили в пример.

"Лучше всех играли в резинки, Лучшими были на "физре". Я устраивала соревнования с мальчиками по армрестлингу. Сама же в них участвовала. А еще я (признаюсь))) на некоторых урока с парнями играла в карты. Но я очень хорошо рассказывала наизусть стихи по Укр. Литературе (Учитель ставил всегда в пример). Блистала по предметам таким как География и История ...Алена гениально рисовала, и могла бы стать художником.( и как настоящий друг, рисовала за меня по предмету))))У Инны была предпринимательская жилка (не знаю кем она сейчас работает). Алена отвела меня на легкую атлетику, и так я узнала, что бывают тренера, учителя от Бога (которой была наш тренер Анна, только благодаря ей я задержалась в секции на 2года). А я Алену отвела на танцы (она недолго задержалась, стало не интересно). А я ощутила, это мое и не жить мне теперь без танцев. Много чего происходило ))) В одном посте не написать..." - делится Надежда.

Певица отметила, что у нее получилось сохранить ту юношескую энергию и жажду к познанию нового.

"Мы были разными, но что-то одно нас объединяло. Жажда к познанию жизни. Да, через взлеты и падения. Но мы поднимались и не ленились идти дальше. Нам не было страшно, и казалось, что с тем количеством энергии, которое было у нас, можно горы свернуть... И как ни странно (ведь разные жизненные обстоятельства с возрастом нас вгоняют страхи, привычки, контроль везде и всего....), мне по-прежнему кажется, что во мне столько же энергии, жажды к жизни и к познанию себя, к обучению... Ведь самое страшное, это пресыщенность, это пресная, вялотекущая, беспечная жизнь. Люблю Вас!!!" - завершила свой рассказ певица.

Подписчики Мейхер отметили, что они были очень красивыми девочками и поблагодарили ее за искренний и интересный рассказ.

"Наденька, вы в жизни вытянулись счастливый билет, став знаменитой и уже известной в 19 лет. Теперь вы одна у нас такая на миллион - среди миллионов девушек!"

"Надежда, с душой написано! Я прям тоже вернулась в своё детство! Воспоминания!!!"

"Надюшка, вроде ребенок, но уже такая особенная!!! Наша Моника Белуччи"

"Да! Многие узнали себя. Вкус детства остается навсегда"

"Какая же вы красивая!!! Тогда и сейчас! Восхищаюсь!"

"Я очень хочу вас поблагодарить за то, что вы остаетесь очень искренней и просто собой! Вам надоело быть сексуальной виагрой и вы решительно ушли и не побоялись заниматься тем, что делает вас счастливой. Я так уважаю вас, особенно за то, что естественная вы и не поддались глупой моде накачивать утиные губы, делать операции по увеличению-уменьшению, клеить эти уродливые ресницы"

"Очень нравится, что Вы пишете такие искренние истории!)"

"Вы - замечательная и очень интерестная. Удачи и новых свершений"

"Очень красивая и нежная!"

"Чиста и невинна, классная фотография"

Напомним, Надежда Мейхер поразила фанов идеальной растяжкой и грациозностью.

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