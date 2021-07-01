Начнем создавать семью: Alyona Alyona переезжает к таинственному бойфренду

Звезда украинского рэпа создала новый забавный косплей, на этот раз на Джастина Бибера. На фото она держит ноги своего мужчины, ногти которого накрашены зеленым лаком - на оригинальном снимке Бибер так же держит ноги жены Хейли.

Alyona Alyona сделала забавную фотопародию с возлюбленным (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona рассказала, что планирует переехать к бойфренду и поделилась связанными с этим переживаниями. Девушка впервые будет жить на территории своего мужчины.

"Любой разговор об отношениях - это шум. Сегодня будет душевный разговор. Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительства происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я переезжаю к нему. Его квартира находится подальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба Атлас в котором за год карантина я так и не побывала. Есть и самый больной вопрос - то, что я нажила (куча вазонов и ваши подарочки с открытками). Там не будет места для всего. Надо что-то думать … куда что девать? И одежду со съемок нужно сплавить. И обувь", - поделилась артистка.

Есть и другие нюансы грядущей совместной жизни, однако при этом Алена очень рада, ведь она будет создавать семью с любимым человеком, а это - главное.

"В общем получается, что нюансов много: он хочет песика, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома; он любит простор и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же, когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план", - призналась рэперша.

Однако раскрывать личность любимого она по-прежнему не готова.



"Знаю, что вас очень интересует вопрос "кто он?", но пока я вам ничего не скажу, вместо этого хочу спросить у вас: сколько времени вы встречались перед тем, как жить вместе? Потому что я что-то перечитала пост и уже начала сомневаться", - отметила звезда.