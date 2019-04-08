"Начинаю новую жизнь": Яна Соломко ошарашила внезапным откровением

Украинская певица Яна Соломко не на шутку взбудоражила поклонников грустными постами и отсутствием фото со своим мужем, бизнесменом Олегом. Артистка с удовольствием показывает любимую доченьку Киру, а вот отношения со второй половинкой предпочитает не обсуждать. Фаны заподозрили неладно еще в декабре минувшего года, но только сейчас Яна решилась немного приоткрыть завесу тайны и на странице в Instagram написала эмоциональный пост о том, что начинает новую жизнь.

Певица отметила, что за пять лет в ее жизни произошла масса событий, причем, как хороших, так и не очень. Она поблагодарила поклонников за то, что они тонко чувствуют все изменения, которые случаются с ней и призналась, что сейчас переживает непростой период.

"Сейчас у меня период полного "закрытия в себе"... Я начинаю новую жизнь... Очень переживаю... За последних 5 лет произошло как много хорошего, там и много сложного в моей жизни. Было много разочарований... Но я стараюсь не говорить о плохом здесь, а вы все равно чувствуете меня... и так было всегда с вашей стороны, начиная с "Холостяка"... За что я очень благодарна вам...

Сейчас мне не совсем просто... Но я буду стараться вдохновлять вас, придумывать что-то интересное для вас. И, наконец, я продолжаю петь! И больше никто и ничто меня не остановит!" - оптимистично закончила она свое послание.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Подписчики ощутили, что их любимице сейчас нужна поддержка и слова одобрение, поэтому стали незамедлительно ее подбадривать и оставлять искренние пожелания. Многие из них догадались, что речь идет о неурядицах в личной жизни певицы.

"Яночка, пусть у тебя все будет хорошо, любви, женского счастья, гармонии в душе!", "Это просто этап, сложный но этап вашей жизни на пути к цели,вы очень крутая, и да все что происходит всегда!", "Яна, ты мой идеал женской красоты, ты умничка и у тебя очень красивый голос. Ты достойна самого лучшего!", "Яночка, ты большая умничка, у тебя все впереди... Всегда жизнь преподносит сюрпризы... Особенно когда не ожидаешь!", "Верьте, все будет хорошо! Вы прекрасная и замечательная девушка!" - писали комментаторы.

Напомним, что Яна Соломко показала пикантное фото в купальнике, сделанное во время отдыха в Египте.

Ранее Яна Соломко продемонстрировала свои эксперименты со стилем под руководством стилиста.