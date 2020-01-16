Начинали проступать слезы: победительница Холостяк 9 сделала неожиданное признание об отдыхе на Бали

Холостяк 9 Никита Добрынин увез свою избранницу Дашу Квиткову почти на весь месяц на Бали, где парочка переезжает из города в город, изучая экзотический остров и наслаждаясь пляжным отдыхом. Они с удовольствием делятся в сети красочными фото и видео, показывая интересные и яркие моменты своего отпуска. Судя по этим кадрам, создается впечатление о настоящей идиллии в райском месте - однако девушка призналась, что это не всегда так.

Квиткова опубликовала на своей странице в Instagram жаркое фото с Добрыниным - пара запечатлена на пляже в купальных костюмах, при этом Даша сидит на плечах у любимого. Однако, по словам победительницы Холостяк 9, почему-то именно на Бали у нее начало активно проявляться недовольство своим телом. Но ее избранник был очень терпеливым и смог успокоить и поддержать ее.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин на Бали (instagram.com/kvittkova)

"Я не люблю себя? Не знаю с чем это связано, но на Бали у меня появился жуткий дискомфорт от своего тела и внешнего вида. Каждый раз, когда Никита предлагал меня сфотографировать, у меня в голове начинали появляться барьеры и мысли о том, что на фото я все равно получусь не очень и зачем тогда это нужно. Более того, у меня начинали проступать слезы от того, что я настолько сильно себя сейчас не принимаю. (Я не напрашиваюсь на комплименты. Просто пишу тут о своем состоянии и чувствах.)

Я понимала, что сама порчу себе отдых. Нет, не себе, а нам, но свой поток плохих мыслей не могла никак остановить. Как будто тут все удвоилось и ты чувствуешь все в двукратном размере. Как здорово, что рядом есть терпеливый, понимающий и любящий человек, который вовремя подхватил меня, вернул веру в себя(блин, да я же классная) и не дал мне загрузить себя с головой. Я понимаю, что это нормально, все мы живые люди, все мы сталкиваемся со слабостями, а плохому и накопившемуся нужно выходить, пусть даже через слезы.



Если хотите плакать — плачьте.

Хотите громко смеяться — пожалуйста, смейтесь.

Хотите побыть наедине — побудьте.

Главное открывайтесь своей семье, не бойтесь говорить с ними и доверять.

p.s. фото сделано после получаса моих слез и большой любовной выдержки Никиты. Всем любви",- откровенно поделилась Даша.

Позже Квиткова выложила романтичные кадры в белом топе и широкополой шляпе и порассуждала о том, насколько важна в жизни любовь.

"В этом мире существует всего одна истина, которую никто не сможет отрицать.

Это любовь. Даже убежденные циники и скептики хотя бы раз в жизни любили. Любовь, как связующее всего сущего на земле. Любовь, как океан, как мама, как воздух. Любовь, как искусство, как творец, как гений, как чистая энергия, как музыка. Любовь к человеку, к природе, к музыке или к фильмам. Любовь повсюду", - отметила девушка.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин на Бали (instagram.com/kvittkova)

Поклонники поспешили заверить Дашу, что она прекрасна и у нее отличная фигура и пожелали им с Никитой много счастья и любви, в том числе к себе.

Блин какая же ты крутая. Как же я хочу найти себе парня который понимал меня с полу слова. Вам желаю счастья и большой любви

Какие же вы обалденые

О так, надзвичайно важко любити себе, бо так легко знайти недоліки. Ви неймовірні

Фото на котором Вы - шикарно. Вы оба безумно дополняете друг друга. Ты прекрасна, к черту комплексы...

Любовь спасёт мир, в конкретном случае - ваш мир

Ты - очень красивая!! И Вы с Никитой очень шикарная пара! Любви и счастья вам!

Вы такие чудесные

Вы очень очень классные!!!!А ты Даш такая клёвая и такая настоящая что от тебя невозможно глаз оторвать

Любовь побеждает все. Бывают такие периоды, но Даша, ты очень и очень

Ты на всех фотках классно получаешься

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Даша Квиткова трепетно поздравила любимого с днем рождения и устроила для него фото- и видеомарафон с пожеланиями.