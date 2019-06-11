А как начинается ваш день? Потап показал спортивную Каменских в бассейне (видео)

Потап и Настя Каменских сегодня, 11 июня, невероятно активны. Звездная пара, похоже, решила засыпать фанатов и украинские СМИ инфоповодами. При этом каждый новый пост молодоженов – очередной повод по-хорошему позавидовать им.

Так, с самого утра Потап и Каменских показали свои спортивные будни. Отметим, что даже во время свадебного путешествия в Турции пара не забывала тренироваться и следить за режимом. Время от времени Настя показывала короткие видео с пробежек. Вернувшись домой, Потап и Настя даже не думают останавливаться. Рэпер показал милое фото с любимой и отметил, как же круто встать летом пораньше до наступления жары, потренироваться и кайфовать друг от друга.

А еще чуть позже Потап показал новое видео у себя в разделе сториз. Музыканты нежатся в своем бассейне. Потап лежит на матрасе. Рядом на матрасе – собачка Мими. Также видим, как под водой плывет спортивная Каменских в черном купальнике.

А Потап с сарказмом спрашивает у поклонников: "А как у вас начинается новый день?" Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Также не остает в публикации новостей и Каменских. На своей instagram-страничке певица показала фото из зала. На снимке вместе с ней и Потапом также позирует их общий персональный тренер.

"Так круто начинать день со спорта!" – поделилась эмоциями певица.

Настя Каменских и Потап на утренней тренировке в зале (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских поспешили оставить отзывы под ее новым фото:

"Потап хорошо выглядит"

"Спортивная семья"

"Смотрю на вас и не могу налюбоваться. Счастья вам, взаимопонимания и крепкой бесконечной любви"

"Как круто вы выглядите, самая красивая пара нашей эстрады... Я знала, что вы все таки поженитесь!))) Очень рада"

"Вы прекрасная пара! Как пазл сошлись"

"Вы - пример и мотивация"

"Я бы упала в обморок, если бы занимаясь в спортзале и увидела вас)"

"Огромного счастья вашей семье"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решила похвастаться новыми подарками от поклонников.

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.