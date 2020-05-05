Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Наталья Могилевская на карантине очень много занимается творчеством - певица готовится выпустить lounge edition альбома "Любовь — то велика сила" уже в мае этого года. А пока что она представила на суд поклонников вариант своего хита "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации, который стал первым синглом с будущего релиза. На своей странице в Instagram звезда поделилась фото в пикантном образе и призналась, что в этом месяце у нее настроение начать все заново.

На снимках 44-летняя Могилевская позирует в белом пиджаке, под который не стала надевать нижнее белье. Эффектный образ артистка дополнила массивными украшениями и нежным макияжем. Одной рукой она прикрыла правый глаз и загадочно улыбается.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья отметила, что один из этих кадров станет обложкой будущего альбома, и попросила фанов помочь ей определиться с выбором.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это фото для меня символ новой страницы... Начать все с белого листа - вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново... Нас учит этому Природа каждое утро, каждой весной, каждым ростком после пожара на пепелище... Я подготовила в этом месяце для вас много сюрпризов. Всех кто со мной на одной волне - приглашаю. И как обычно выбирайте лучшее фото нового проекта для обложки альбома "Любов - то велика сила", - поделилась певица.

Поклонники принялись осыпать Наталью комплиментами и делиться, какое фото им понравилось больше.

Из этих двух - первое. Желаю интересных новых творческих страниц!

Очень красиво....1

Только 1

Хорошо Вам в белом, Наташ! Очень красивый белый пиджак

Однозначно 1

Классная, украшения просто Вау. очень круто смотрится

Ви в всіх образах просто неймовірно ніжна,красива та елегантна. Неповторна краса

Вы очень вдохновляете

Образ СУПЕР

1 красотка

Шикарная

завжди на висоті наша прикрасна і унікальна

1! Вы просто супер!

Жги, Натали!!!

какая красива

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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