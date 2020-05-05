Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Певица примерила белоснежный пиджак на голое тело
Наталья Могилевская на карантине очень много занимается творчеством - певица готовится выпустить lounge edition альбома "Любовь — то велика сила" уже в мае этого года. А пока что она представила на суд поклонников вариант своего хита "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации, который стал первым синглом с будущего релиза. На своей странице в Instagram звезда поделилась фото в пикантном образе и призналась, что в этом месяце у нее настроение начать все заново.
На снимках 44-летняя Могилевская позирует в белом пиджаке, под который не стала надевать нижнее белье. Эффектный образ артистка дополнила массивными украшениями и нежным макияжем. Одной рукой она прикрыла правый глаз и загадочно улыбается.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Наталья отметила, что один из этих кадров станет обложкой будущего альбома, и попросила фанов помочь ей определиться с выбором.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Это фото для меня символ новой страницы... Начать все с белого листа - вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново... Нас учит этому Природа каждое утро, каждой весной, каждым ростком после пожара на пепелище... Я подготовила в этом месяце для вас много сюрпризов. Всех кто со мной на одной волне - приглашаю. И как обычно выбирайте лучшее фото нового проекта для обложки альбома "Любов - то велика сила", - поделилась певица.
Поклонники принялись осыпать Наталью комплиментами и делиться, какое фото им понравилось больше.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
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