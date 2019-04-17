"Начало вокальной карьеры": Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской

Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты
Сейчас Влад Яма - известный хореограф, успешный танцор и судья разнообразных шоу, а началось все с проекта "Танцы со звездами" более десяти лет назад. Тогда он танцевал в паре с Натальей Могиелвской, с которой они в итоге заняли второе место. Примечательно, что тогда Влад поразил не только своим танцевальным талантом, но и... певческим.
На своей странице в Instagram он опубликовал архивное видео с одного из их с Натальей выступлений. В ролике юные Яма и Могилевская одеты в элегантные белые наряды и исполняют начало известной песни "Две звезды" - да-да, хореограф тоже поет, и весьма неплохо! После чего пара оставляет микрофоны на стойках и все же кружится в красивом танце.
Видео: (instagram.com/vladyama_official)
"Начало вокальной карьеры with @nataliya_mogilevskaya Это 2007, детка #двезвезды #двесветлыхповести #танцы", - прокомментировал публикацию Яма, который в возрожденном проекте "Танцы со звездами" выступал уже в роли звездного судьи.
Подписчики знаменитости пришли в неописуемый восторг от подобного видео и отметили, что Влад и Наталья были их любимой парой.
Напомним, недавно Влад Яма растрогал сеть милым фото с сыном.
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