Как не набрать вес во время карантина: дива Монро поделилась своими лайфхаками

Артистка отметила, что если не принимать меры, через две недели она не влезет в кадр
Травести-дива Монро, которая недавно стала соведущей программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням в 9:30, обратила внимание на проблему, которая может коснуться многих во время пребывания на карантине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Эпатажная артистка отметила, что сейчас она находится в отличной физической форме, однако если просто сидеть дома, после окончания карантина она не влезет в одежду и экран.
На своей странице в Instagram 42-летняя Монро опубликовала фото, на котором она запечатлена в нежном розовом платье с черной отделкой, демонстрируя стройную фигуру. Звезда решила помочь поклонникам не набрать лишнего за время вынужденного сидения дома и поделилась своими лайфхаками по правильному питанию.
"В конце октября прошлого года я вернула пожалуй свою лучшую форму: 62 кг при росте 177! Последний раз, такой невесомой пушинкой со стальными яйцами я была в году 2014 ом, когда перешла на трезвый образ жизни и увлеклась бегом трусцой На длинные дистанции. И Вот лежу я на кровати, обложившись кошками (вот у кого счастье от карантина), чищу память на телефоне и понимаю, что нужно снова избавиться от всех сладостей в квартире!
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Потому что с малоподвижным (две зарядки в день на общем балконе - это для меня недостаточно) образом жизни, я через две недели не влезу в наряды, в кадр и в экран. Поэтому с сегодняшнего дня камбэк на ПП, которое поможет не набрать никому ненужные кг! Слушайте, а лучше запишите:
Самое главное: максимально исключить сахар!!! Если чувствуете скачек инсулина или острое желание лупануть торт или батончик: купите кураги или натуральной пастилы яблочной без сахара. Внимание: сахароза, фруктоза, стевия, сахарозаменители - это все сахар!!! Как вариант, шоколад с максимальной степенью содержания какао.
Второе: исключить мучное, дрожжевое, сдобное! Вот просто проходить мимо хлебного отдела, как вы проходите мимо мусорных контейнеров (Да простит меня хлеб). Но потом спасибо скажете.
И третье: наедаться Так, чтобы вам не хотелось есть минимум три часа. Никаких ритуальных танцев вокруг холодильника, хлопанье кухоннымм дверцами и заглядывание в вазочки, а не завалялась ли карамелька. Хватит! Иначе не влезем в кадр.
Я понимаю, на стрессе, в панике, в скуке всё время думаешь о жрачке. Сама такая, но камон, нам же дан разум, Так давайте им пользоваться. П.с.: бухать Не рекомендую. Разве только сухое красное. Лучше читайте мантры, молитвы или изучайте камасутру. Мур", - подробно поделилась знаменитость.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Ранее дива Монро также предложила свои варианты, чем можно заняться во время карантина.
"Что порекомендую в условиях трехнедельного карантина:
Список можно продолжить, но главное, меньше новостей и нагнетающих социальных сетей. На стрессе иммунитет только падает, словно сосулька с крыши, и подцепить любую болячку в разы быстрее. Так что выбор за вами", - написала эпатажная артистка.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.