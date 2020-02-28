Беременная дочь Ольги Сумской честно призналась, на сколько успела поправиться

Беременная дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая недавно показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке, со сценкой забавной заботы о маме, призналась в своей слабости и вредной привычке в еде, из-за которой стремительно набирает вес.

В своем Instagram она призналась, что ее первая беременность закончилась прибавкой в 22 килограмма, которые появились как-будто ниоткуда, а на самом деле стали следствием большой любви к сладкому.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

"Девушки, набирающие за всю беременность 2-3 кг, вы загадка для меня. Шаманите там как-то что ли? Я ,собственно, к чему .... в первую беременность я набрала самую малость – 22 килограммчика, скромно, да? Сейчас, имея такой опыт, стараюсь ограничивать себя, особенно в сладком - это моя любовь, особенно зимой. Ну, вот никак в пасмурную погоду без кусочка шоколадки. Поэтому звонкий внутренний голос, напевающий фразу "тебе же сейчас можнооо", я стараюсь игнорировать", - откровенно призналась Антонина своим подписчикам.

Кроме того, в комментариях к посту она призналась сколько времени ей потребовалось для того, чтобы прийти к добеременному весу.

"Тоня, а как быстро скинули 22 кг?" - "Около года", - ответила на вопрос подписчицы знаменитость.

Результат борьбы со слабостями можно оценить по редким фото беременной актрисы, которые мелькают в ее соцсетях, и на них Паперная не выглядит сильно поправившейся.

Подписчики высказали свое мнение по поводу беременности и лишнего веса, и даже попытались угадать пол будущего ребенка, о котором пока молчат его родители:

Отказывать себе вредно!!!, можно попробовать кушать впервой половине дня все то, что хочется себе запретить. Хорошего самочувствия!!!

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