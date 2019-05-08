"На свадьбу?" Потап похвастался крутым именным подарком

Популярный рэпер и продюсер Потап 8 мая празднует день рождения – артисту исполнилось 38 лет. Невзирая на праздник, он захотел начать свое утро со спорта и даже установить собственный рекорд – видео из спортзала поделилась певица Настя Каменских, которая пришла на тренировку вместе с рэпером. Также Потап решил похвастаться оригинальным подарком, разместив видео с презентом в Instagram.

В коротком ролике он показал небольшой кейс в форме канистры с аббревиатурой "ПТП" (сокращенно от "Потап"). На глазах у зрителей певец открыл кейс и продемонстировал содерживое сумки. Там оказалась бутылка алкоголя, бокалы и газированный сладкий напиток. Продюсеру подарок пришелся явно по душе.

"Класс! Можно посмотреть на себя в 38. Тридцать восемь - половинку просим", - пошутил он, глядя в зеркало.

Поклонники не задержались с поздравлениями для именинника. Они оставили для Потапа искренние пожелания и теплые слова.

"Поздравляю, Потап, щастя, здоров'я і більше хітів", "С ДР! Всего тебе всего. Самого лучшего и главное то окружение которое по душе", "Желаю счастья, здоровья, радости и самого хорошего! Вы очень классный, мы любим вас!", "Крутая канистра. Супер подарок. С Днем Рождения, Алексей! Всего-всего и больше на еще столько же лет!", "Это на свадьбу презент?" - интересовались комментаторы.

Напомним, что в сети активно поползли слухи о том, что Потап и Настя Каменских запланировали свадьбу и уже назначили дату.

Ранее свой день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Так, 4 мая певице исполнилось 32 года. Она шумно отметила праздник в Турции, где вечером выступила с концертом.