Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе

Недавно певица Яна Соломко опечалила поклонников новостью о том, что она уже какое-то время назад развелась со своим мужем и они почти год не живут вместе. И хотя слухи об этом ходили давно, фанаты все же надеялись, что ей удастся наладить семейную жизнь. Сама артистка не унывает и посвящает все свободное время четырехлетней дочери Кире и своему творчеству - Яна решила вернуться на сцену.

На новом фото Соломко предстала в очень стильном образе, а также восхитила пользователей сети цветущим внешним видом. Певица позировала в облегающих черных брюках, желтой футболке и модной красной куртке оверсайз. Дополнили эффектный лук яркий макияж и фирменные кудряшки Яны.

Исполнительница никак не подписала снимок.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Подписчики тут же поспешили отметить, что она выглядит просто замечательно, многие также похвалили красочную куртку девушки.

Не знаю что и сказать, вы как всегда неотразима

Обожаю Ваши кучеряшки. Отличное фото

Как же мне нравятся ваши кудряшки

Няшечка

Красный цвет вам очень идет

Вы такая красивая и стильная

Яночка Вы просто бомбически шикарная

Вы такая яркая личность

Очень стильная ,отлично выглядите

Хорошенькое фото. Такая милая

Яна, вы очень красиво выглядите

Вы как всегда прекрасно выглядите, улыбка супер

Вам очень идет красный цвет

Очень яркая и красочная, как всегда на высоте

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду - вероятно, имея в виду своего мужа.