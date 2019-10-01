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Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе

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Певица посвящает все время дочери и творчеству

Недавно певица Яна Соломко опечалила поклонников новостью о том, что она уже какое-то время назад развелась со своим мужем и они почти год не живут вместе. И хотя слухи об этом ходили давно, фанаты все же надеялись, что ей удастся наладить семейную жизнь. Сама артистка не унывает и посвящает все свободное время четырехлетней дочери Кире и своему творчеству - Яна решила вернуться на сцену.

На новом фото Соломко предстала в очень стильном образе, а также восхитила пользователей сети цветущим внешним видом. Певица позировала в облегающих черных брюках, желтой футболке и модной красной куртке оверсайз. Дополнили эффектный лук яркий макияж и фирменные кудряшки Яны.

Исполнительница никак не подписала снимок.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Подписчики тут же поспешили отметить, что она выглядит просто замечательно, многие также похвалили красочную куртку девушки.

  • Не знаю что и сказать, вы как всегда неотразима
  • Обожаю Ваши кучеряшки. Отличное фото
  • Как же мне нравятся ваши кудряшки
  • Няшечка
  • Красный цвет вам очень идет
  • Вы такая красивая и стильная
  • Яночка Вы просто бомбически шикарная
  • Вы такая яркая личность
  • Очень стильная ,отлично выглядите
  • Хорошенькое фото. Такая милая
  • Яна, вы очень красиво выглядите
  • Вы как всегда прекрасно выглядите, улыбка супер
  • Вам очень идет красный цвет
  • Очень яркая и красочная, как всегда на высоте

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду - вероятно, имея в виду своего мужа.

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