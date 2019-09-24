Яна Соломко развелась с мужем: уже год не живут вместе

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица хранит молчание, однако ее бывший супруг подтвердил расставание

Слухи о том, что участница первого выпуска шоу Холостяк, украинская певица Яна Соломко рассталась с мужем, ходят уже давно. Сама артистка официально не комментировала данную информацию, однако также никак не упоминала супруга в сети. Зато девушка с удовольствием показывает фото со своих поездок и много кадров с трехлетней дочкой Кирой. Что ж, теперь это официально - муж Соломко, бизнесмен Олег Солодухов подтвердил, что они развелись. Мужчина написал на своей странице в социальной сети Facebook, что они уже год не живут вместе, передает Viva.

Солодухов опубликовал фото экс-супруги с американским певцом Джейсоном Деруло, которое Яна выложила у себя в Instagram, и намекнул на их роман. Сама певица в подписи к фото назвала Джейсона "другом".

"Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. ОФИЦИАЛЬНО: Во избежание дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить — мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!" — написал экс-муж Соломко.

Фото: Яна Соломко и Джейсон Деруло (instagram.com/yana.solo)

Отметим, что этот пост был удален через несколько часов. Однако мужчина опубликовал другой - под семейным фото с Яной и их дочкой Кирой он заявил, что во всем виноват Instagram. Мол, иллюзия того, что у всех вокруг идеальные жизни, рушит собственную жизнь человека.

"Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора... НО виноват во всем Instagram. Ваш партнер точно не такой идеальный, как у других, а если он еще и кашляет, то точно не супермен и под списание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатства, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью. Особенно у девушек:

1. У них менее развито критическое мышление.

2. Они больше времени проводят в Instagram.



А люди сами виноваты окружая себя ореолом беззаботности. Паблики, рассказывающие, что семья это ежедневный труд, требующий ежедневной работы над собой, не наберут миллионы просмотров. Создавая семью, каждый из партнеров привносит в нее свои ожидания и представления. Сегодня они формируются соцсетями. Мне кажется, психотерапевт в будущем будет ОЧЕНЬ востребованной профессией. По данным международных исследований, браки по договоренности родителей в восточных странах длятся дольше и оказываются счастливее союзов по любви на Западе. Причина - сознательное решение супругов быть верными данным обещаниям", - подробно высказался бизнесмен.

Скриншот поста (facebook.com/solodukhov)

Напомним, Яна Соломко и Олег Солодухов воспитывают дочь Киру. Их свадьба состоялась в 2014 году после помолвки в Доминикане.

Фото: Яна Соломко и Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

Напомним, счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.