Яна Соломко растрогала признанием об испытаниях и милым фото с дочкой из Майами

Украинская певица Яна Соломко в прошлом году пережила непростой развод – она долго скрывала неприятности в семье, хотя поклонники подозревали, что на личном фронте у артистки не все гладко. Девушка взяла себя в руки и с головой окунулась в заботу о доченьке Кире и работу, ведь она вновь вернулась на сцену. Кстати, на старый Новый год Яна вместе с дочкой полетела в Майами, где проводит время у океана, правда, они немного приболели, но уже идут на поправку. Певица поделилась в Instagram душевным фото с малышкой.

Артистка решилась также поговорить с подписчиками по душам и призналась, что за последние пять лет ей пришлось пройти немало испытаний, но сейчас она с оптимизмом смотрит в будущее.

"Как же я счастлива, что смогла пройти многие испытания, которые были у меня последние 5 лет! Спасибо Богу и судьбе за дочку! У нас с тобой так много прекрасного впереди. А пока наслаждаемся солнышком в Майами", - оставила онаподпись под кадром, на котором вместе с дочкой запечатлена на пляже.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Мама и дочка надели спортивные костюмы и удобные кроссовки и разместились на больших деревянных стульях-шезлонгах. На заднем фоне можно увидеть пальмы и часть большого дома с открытой крышей-смотровой площадкой.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Поклонники Яны написали длянее немало комплиментов и слов поддержки.

Да дочка у вас прекрасная и вы хорошая мама

Очень хорошо, что ты, Яночка, не потеряла надежду

У вас прекрасная дочка, Вы прекрасно ее воспитываете, вы очень хорошая мама

Какое солнечное и насыщенное фото

Вы такие классные, доченька вся в маму

Яна, у вас такая красивая дочка

Она у вас такая красивая и умная

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.