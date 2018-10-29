Яна Соломко рассказала, как приучает дочь к самостоятельности

Певица считает, что ребенка важно всему приучать с детства
Украинская певица, участница первого выпуска украинской программы "Холостяк" Яна Соломко считает, что приучать к самостоятельности ребенка необходимо с детства. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
"Приучаю доцю отвечать за свои вещи. Поэтому, как бы мне не хотелось ей помочь, но свой чемоданчик она возит самостоятельно", - написала Соломко под фотографией.
Фото: (instagram.com/yana.solo)
Подписчики поддержали Яну и согласились с высказыванием, однако некоторые подметили, что на снимке дочка выглядит весьма огорченно. Видимо, затея мамы Кире не по душе:
"Что-то как-то Кире не очень хочется везти свой чемоданчик";
"Все правильно! Мои дети свои вещи тоже сами возят";
"Хорошая и умная женщина";
"Восхищаюсь Вами";
"Молодец, Яна. Приятно за Вами наблюдать";
Скриншот поста: (instagram.com/yana.solo)
Напомним, что Яна Соломко рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.
Ранее Styler писал, что Яна Соломко выпустила чувственный клип на песню "Мата Хари" под "царской" фамилией.
Мы сообщали, что Яна Соломко снялась в чувственной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".
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