"На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках

Елена Кравец – не только "первая леди" Женского квартала и Квартала 95, но и яркая участница Танцев со звездами 2019, вокруг которой было немало споров в сети. Шоувумен покинула двенадцатый эфир проекта, что вызвало неоднозначную реакцию у юзеров. Впрочем, Елена позже призналась, что Танцы со звездами 2019 стали для нее ярким событием в жизни. В интервью глянцу Viva! она честно рассказала о том, как проект изменил ее жизнь и мирвозрение.

Шоувумен уверяет, что, покинув главный паркет страны, она стала сильнее и выносливее, а танец стал для нее сродни терапии и помог лучше понять взаимосвязь мужчины и женщины.

"Я поняла, что сильная на самом деле. Я поняла, что Иван Дорн очень правильно пел про "не надо стесняться". Я поняла, что парный танец – это лучший спорт и лучшая терапия для любой женщины. Многое поняла про свои взаимоотношения с мужчиной. Я поняла, что жизнь действительно одна, и не нужно тратить время на то, чтобы оставлять ее на потом. Нужно делать все здесь и сейчас", - поделилась философскими размышлениями артистка.

Елена Кравец вспомнила свое участие в шоу (instagram.com/lennykravets)

Главная леди Квартала призналась, что ее больше не пугают дедлайны, ведь они помогают быть максимально собранным, а любовь к танцам она хочет передать детям.

"Я осознала, что дедлайны – это хорошо, когда ты очень занят, когда у тебя мало времени на выполнение того или иного задания, то ты очень собран, сконцентрирован и многое успеваешь. Я поняла, что люди – это самое ценное в жизни любого и что отдам своих детей на бальные танцы, если они этого захотят", - призналась она.

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Напомним, что Елена Кравец раскрыла подробности яркого свидания с мужем и поделилась хорошей семейной традицией.