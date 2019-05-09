"На районе": Потап покорил сеть забавным фото с детьми

Известный украинский артист и продюсер Потап недавно отпраздновал день рождения - 8 мая ему исполнилось 38 лет. Шоумен получил множество трогательных поздравлений, в том числе и от Насти Каменских, с которой ему уже давно приписывают роман и даже скорую свадьбу. На своей странице в Instagram Алексей (настоящее имя артиста) показал забавный снимок с членами своего семейства.

На фото он запечатлен вместе с родным сыном Андреем Потапенко, падчерицей Натальей Горовой (дочерью бывшей жены Потапа Ирины Горовой от предыдущих отношений) и собакой. Все они одеты в яркие наряды в спортивном стиле и позируют у видавшей лучшие времена кирпичной стены в смешных позах. Наташа, которая держит поводок с мопсом, даже высунула язык для пущего эффекта.

"На районе", - подписал фото Потап.

Фото: Потап с детьми (instagram.com/realpotap)

Глазастые поклонники тут же углядели надпись на стене за их спинами и принялись шутить, что это такая реклама наркотиков, а также умиляются милому семейству. Отметим, что продюсер с раннего детства воспитывал Наташу, так что они находятся в отличных отношениях, девушка также очень любит младшего брата.

"И реклама закладок"

"Реклама наркотиков)"

"Потапчик, вітаю з днюшкою, любимо твою творість і дуже поважаєм тебе"

"Хана белым кроссам"

"Собака на белые кроссы наступила"

"Пупсы"

"Мопсятинка)))"

"Эу! ребят осторожно, по району ходить Потап с тяжёлой музыкальной силой, как закачает, так потом не успокоитесь еще лет 5,6"

Напомним, Потап похвастался крутым именным подарком на день рождения.

Мы также писали, что в сети активно поползли слухи о том, что Потап и Настя Каменских запланировали свадьбу и уже даже назначили дату торжества.

Ранее свой день рождения отпраздновала и Настя Каменских. Так, 4 мая певице исполнилось 32 года. Она шумно отметила праздник в Турции, где вечером выступила с концертом.