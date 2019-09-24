"На папу похожа": Лилия Ребрик без макияжа растрогала нежным фото с родителями

Ведущая попала в родной город по работе и навестила родных
Всегда стильная и нарядная телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает своими образами для съемок. Однако артистка не боится также показать и свою естественную красоту - и в последнее время делает это все чаще. Так, недавно она продемонстрировала свой образ со спектакля, восхитив свежим и юным внешним видом.
Сейчас ведущая отправилась по работе в свой родной город Черновцы и не упустила такой шанс повидаться с родными. На своей instagram-страничке Лилия опубликовала нежное фото со своими родителями. На снимке она позирует без косметики, с собранными в хвост волосами и в спортивной одежде.
"В рідні Чернівці по роботі!!! Це ж треба, щастя яке! Приїжджайте до своїх батьків частіше! Нагадую, завтра, 24 вересня, о 7.00 ранку зустрічаємося на Соборній площі в Чернівцях. Зустрінемо @ranok_ua разом! Буде весело! Не кожного дня в центрі міста влаштовують бій подушками! До зустрічі)))" - написала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик с родителями (instagram.com/liliia.rebrik)
Растроганные подписчики оставили много теплых комментариев под фото, при этом многие отметили, что Лиля очень похожа на папу, а также замечательно выглядит.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами.
Ранее Лилия Ребрик раззадорила сеть жарким танцем с мужем Андрем Диким.