"На папу похожа": Лилия Ребрик без макияжа растрогала нежным фото с родителями

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая попала в родной город по работе и навестила родных

Всегда стильная и нарядная телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает своими образами для съемок. Однако артистка не боится также показать и свою естественную красоту - и в последнее время делает это все чаще. Так, недавно она продемонстрировала свой образ со спектакля, восхитив свежим и юным внешним видом.

Сейчас ведущая отправилась по работе в свой родной город Черновцы и не упустила такой шанс повидаться с родными. На своей instagram-страничке Лилия опубликовала нежное фото со своими родителями. На снимке она позирует без косметики, с собранными в хвост волосами и в спортивной одежде.

"В рідні Чернівці по роботі!!! Це ж треба, щастя яке! Приїжджайте до своїх батьків частіше! Нагадую, завтра, 24 вересня, о 7.00 ранку зустрічаємося на Соборній площі в Чернівцях. Зустрінемо @ranok_ua разом! Буде весело! Не кожного дня в центрі міста влаштовують бій подушками! До зустрічі)))" - написала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с родителями (instagram.com/liliia.rebrik)

Растроганные подписчики оставили много теплых комментариев под фото, при этом многие отметили, что Лиля очень похожа на папу, а также замечательно выглядит.

Радість батькам .Ви виростили прекрасну україночку, красунечку

Лиличка на папу похожа!!!

Вы нереально похожи с дочкой

Чудо семья!!!!! Хорошенькая Вы такая!!!!

Юная 17 летняя девочка

Яка приємна зустріч! Скільки радості!

Дуже мила світлина, коли рідні разом

Хорошенькие

А глаза-то папины

Така гарнюча без макіяжа, дівчинка-тінейджер)))

Лиля действительно,макияжа минимум и вообще супер.

Копія свого татуся))))

Але ви Ліля копія татова

Лилия,Вы такая милая ...приятно смотреть на Вас не испорченную этим шоу бизнесом

Очень с папой похожа, и да, без макияжа намного моложе

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик восхитила сеть стильным фотосетом с дочками-красавицами.

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