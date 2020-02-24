ru
ua

"На вас нужно равняться": Осадчая и Горбунов покорили романтикой на съемках шоу Голос страны-10

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Горбунов и Осадчая покорили стильным выходом на шоу Голос страны-10

Катя Осадчая и Юрий Горбкнов - одна из самых известных и крепких пар украинского шоу-бизнеса. За которой при этом очень приятно наблюдать. Благо, влюбленные редко скрывают свои чувства, не стесняясь демонстрировать их на публике. Кроме того, пара в последнее время все чаще стала баловать многотысячную армию поклонников снимками со своим сыном Ваней, которому в феврале исполнилось три года. Счастливые родители все свободное время стараются проводить с сыночком. Катаются с ним на велосипеде, играют дома или на улице. Недавно Горбунов показал “главную страсть” своего 3-летнего сына - машинки. Отметим, телеведущий неоднократно отмечал, что любимые игрушки Вани - это машинки во всех их вариациях. И чем больше, тем лучше.

Не забывают звездные родители и о работе. Горбунов и Осадчая являются бессменными телеведущими проекта Голос страны. Отметим, что на данный момента проходит юбилейный десятый сезон талант-шоу. Едва ли не с каждого эфира Юрий и Катя стараются показывать поклонникам совместные закулисные фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, на новых снимках влюбленные в очередной раз продемонстрировали силу своих чувств. На своих страничках в сети instagram Горбунов и Осадчая опубликовали милые снимки, на которых они нежно обнимают друг друга.

Отдельного внимания заслуживают стильные образы телеведущих. Катя Осадчая позирует в уже знакомом насыщенно-розовом платье-футляре, которое идеально подчеркивает ее идеальные модельные формы. Платье дополнительно оголяет покатые плечи ведущей “Светской жизни”. Образ выгодно довершают золотые украшения в виде трендовых в этом сезоне цепей.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Горбунов позирует в элегантном костюме-тройке черного цвета. При этом столь классический элемент гардероба телеведущий решил дополнить не традиционной рубашкой, а обычной белой футболкой. Что смотрится более расслабленно и стильно.

“Нам на зйомках ніколи не сумно”, - мило подписала снимок Осадчая. Как обычно, телеведущие призвали смотреть новый сезон шоу Голос страны-10.

А вот поклонники ведущих поспешили оставить приятные отзывы под их новыми фото:

  • “Какая вы здесь красивая, Катя”
  • “Вы пара, на которую хочется равняться”
  • “Вы Классные !!”
  • “Катю, ви стали красивішою!”
  • “Розовое платье великолепно на вас) отличный образ”
  • “Така файна пара!”
  • “Платье сногсшибательно”
  • “Очень красивые и яркие!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье.

"Этих актеров хотел убить": Михаил Кукуюк признался, почему ревновал маму к ее коллегам Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" (фото)
Читать все новости