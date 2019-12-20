ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 14:31
Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой
Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol) 

На одном из фото Тина искренне улыбается

Тина Кароль не перестает покорять поклонниками своими “рождественскими образами” и новостями. Недавно украинская исполнительница посетила эфир программы “Сніданок з 1+1”, на котором блеснула действительно праздничным образом. Перед камерами певица позировала в шубе из искусственного меха черного цвета. При этом шубка декорирована народными разноцветными орнаментами, что смотрится очень ярко. В сети поклонники Кароль ласково назвали свою любимицу “гуцулочкой”.

Новый образ Тины применим, скорее, уже для новогодней вечеринки. Так, исполнительница презентовала свой новый аромат. Для торжественного вечера Кароль выбрала эффектное черное платье, которое подчеркивает все достоинства стройной фигуры своей обладательницы. Силуэтное платье украшено высоким разрезом, демонстрируя ножки исполнительницы. Также платье оголяет плечи и дополнительно “украшено” экстремально глубоким декольте. Образ получился в “стиле Кароль”. На ножках - черные босоножки. Волосы собраны в уже традиционные для исполнительницы голливудские локоны. Макияж сделан с акцентом на алые губы - еще одна бессменная фишка Тины.

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Конечно же, поклонники Тины пришли в восторг от ее нового смелого образа. И поспешили засыпать ее приятными комплиментами:

  • “Лучшая”
  • “Какая же красивая улыбка”
  • “Такая сильно красивая”
  • “Бозеее, какой ты мышонок на 4 фотке”
  • “Самая красивая”
  • “Вы такая красивая”
  • “Потрясающая”
  • “Тина почему так исхудала?”

Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".

Богиня совершенства: Тина Кароль поразила чувственным фото в шелках Нагадают мне: Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь