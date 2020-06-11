Он очень мягкий: жена Виктора Павлика высказалась о его уходе из семьи, ревности, изменах

54-летний Виктор Павлик и 25-летняя Екатерина Репяхова 29 мая официально стали мужем и женой, но новость пара сообщила 10 июня – в день, когда должна была состояться пышная свадьба. Но из-за карантина торжество перенесли на август. Сразу после росписи молоджены отправились на интервью для программы "Прямой вопрос", где Екатерина рассказала ведущей Ольге Безсоновой о ревности в паре, уходе певца из предыдущей семьи и своей взгляде на отношения и верность.

Девушка отметила, что у артиста мягкий характер, поэтому он поддавался влиянию людей из своего окружения.

"Виктор Франкович очень мягкий. У него все рулили, только не он: бывшая директор, водитель. Он так – моя хата с краю. Водитель всегда заправлял. Говорил, что делать, что не делать, куда идти. С кем встречться. В один момент он сказал: "Я сделаю все, чтобы он не развелся. Ты на это можешь не расчитывать. Гуляете – гуляйте, наслаждайтесь. Но уйти из предыдущей семьи я не позволю". Я слушала и думала: "Куда я попала? Зачем я трачу свое время, если человек даже сам за себя не отвечает". Я ничего не делала, наступил такой момент, когда водитель сказал: "Вбирай – я или Репяхова". Выбор очевиден", - рассказала Екатерина.

Тем не менее, все же характер артист проявляет и окончательное решение остается за ним. "Я могу где-то критиковать. Но у него есть свое мнение, во многих моментах он непоколебим", - охарактеризовала она мужа.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик устроили перед росписью шикарный фотосет ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина признается, что ревновала певица к бывшей жене и к бывшему директору. "Но все ревности были обоснованы", - убеждена девушка.

"Мужчина с каждой женщиной ведет себя по-разному. Если он он в одних отношениях изменял, то я верю в то, что в других отношениях может быть все по-другому. Ну, изменит – значит изменит. Я на это отвечаю так: значит, найду себе еще лучше. У меня будет такой шанс. Это же замечательно. Это уже дело Виктора – не упустить, не проспустить подарок судьбы. И это работает. То, что я так легко отношусь – он знает точно, что я не потерплю никаких измен", - философски рассуждает Екатерина.

Она утверждает, что является независимой личностью, поэтому не боиться остаться одна.

Екатерина Репяхова показала фото в шикарном свадебном платье ( фото: instagram.com/repyahovakate)

"Я ни в чем не завишу от Виктора. Для меня это первый критерий – не зависеть от мужчины. Это самый честный показатель – люблю я его или нет. Меня возле него не держит ничего. Финансово я от него не завишу, он знает, что если будет не он, будет кто-то другой. Я не пропаду, он это знает. Это играет немаловажную роль", - считает жена певца.

Видео: YouTube/Прямой вопрос

Ранее Екатерина Репяхова сделала заявление о детях и рассказала, планирует ли выходить замуж еще раз.