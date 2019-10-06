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"Мы с вами сильные": Яна Соломко поддержала матерей-одиночек

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Певица рассказала, чем увлекается ее дочь Кира

Бывшая участница шоу Холостяк, певица Яна Соломко недавно призналась, что они с мужем Олегом Солодуховым уже какое-то время назад развелись и давно не живут вместе. Однако девушка сохранила позитивный настрой, а все свободное время она посвящает их четырехлетней дочурке Кире. Они много путешествуют, посещают всевозможные кружки и просто гуляют вместе.

На своей странице в Instagram Яна поделилась забавным фото с малышкой, а также жизнеутверждающим постом, в котором поддержала всех матерей-одиночек. Мама с дочкой запечатлены на фоне ростовых фигур из фильма "Аватар". При этом артистка одета в розовый спортивный костюм и джинсовую куртку, а Кира - в белые штанишки и черную кожаную курточку.

"Многие журналисты интересуются, как поживает Кира, какие у неё увлечения и кто занимается ее воспитанием? Отвечаю сразу всем: Кира любит балет, рисует, катается на скейте, играет в боулинг. И почти каждые выходные мы стараемся путешествовать. Даже если это просто выезд за город на природу. Деткам нужен свежий воздух и общение со сверстниками! Девушки, не переживайте, если вы воспитываете ребёнка самостоятельно ! Мы с вами сильные, у нас все получится!" - прокомментировала Соломко.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Подписчики поблагодарили ее за вдохновение и позитив и оставили много теплых отзывов. Многие согласились, что женщины вполне могут быть сильными и самостоятельно воспитать детей.

  • Меня так же воспитывала мама сама и я очень благодарна ей, за все то лучшее что она раскрыла во мне!!! лучше одной , чем с кем ПОПАЛО!!!
  • Такая красивая Янчик
  • Яночка, вы не только талантливая певица, но и хорошая мам
  • Кирочка у вас большая умничка, сколько кружков посещает
  • Вы такие классные, фото получилось супер
  • Дівчата ви круті. Яна ти дійсно сильна...тому просто щастя бажаю
  • Вы такие стильные с Кирой, просто красавицы
  • Какое красивое фото получилось
  • Яночка вы прекрасные. Кирочка у вас замечательная, счастья вам, добра
  • Какие вы необычные и прикольные
  • Вы просто такие милашки и красотки

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.

Также Яна Соломко умилила нежными фото с дочкой и призвала жить будущим.

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