"Мы не ругались": Остапчук высказался об отношениях с экс-супругой и показал фото с сыночком

Владимир Останчук во время участия в шоу Танцы со звездами 2019, в конце октября, шокировал известием о том, что разводится со своей женой Еленой Войчено. Пара была вместе еще со студенческих времен и воспитывает двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра. После 15 лет отношений и 12 лет официального брака Владимир подал на развод, а его супруга призналась, что решение шоумена стало неожиданность даже для нее. Так, ведущий решил устроит интерактив с подписчиками в Instagram и ответил на их вопросы касательно личной жизни.

Фолловеры Владимира поинтересовались, не помирился ли шоумен с пока еще законной супругой. Остапчук отметил, что пара не ругалась и сейчас находится в процессе расторжения брака.

"Мы не ругались. Мы разошлись и сейчас в процессе развода. Но у нас всегда будут теплые вспоминания и главное достижение этих отношений – прекрасные детки", - заявил он, сопроводив ответ фото жены с сыном и дочкой.

Елена Войченко с детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Также Владимир опубликовал совместное фото с маленьким сыночком Эваном-Александром, которому сейчас почти два года.

Владимир Остапчук с сыночком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен показала трогательный архивный снимок с младенцем из больницы и назвал топ-3 качества настящего мужчины. "Решительность. Заботливость. Чувство юмора", – перечислил он.

Владимир Остапчук с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир признался, что после длительной разлуки с детьми пытается наверстать упущенное время, путешествуя с ними.

Сын Владимира Остапчука Эван-Александр (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что Владимир Остапук с женой устроили публичный диалог в сети, оставив философские недвусмысленные комментарии о жизни и отношениях.