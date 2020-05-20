Музыкальная семья: Катя Осадчая приятной удивила неожиданной игрой на пианино (видео)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая пользуется свободным временем на карантине

Домашняя изоляция из-за карантина все же дала многим возможность заняться чем-то новым и открыть в себе новые таланты. Украинские селебритис и вовсе на два месяца остались без работы из-за тотального запрета на концерты, вечеринки, презентации и т.д. Хотя Катя Осадчая и команда ее программы “Светская жизнь” проявили креативность и старались по возможности выходить в прямые эфиры со звездами. Кроме того, на карантине телеведущая решила “вернуться к истокам”. И вспомнить свой талант игры на фортепиано!

Как известно, еще в школьные годы Катя занималась танцами, а также ходила в музыкальную школу. Телеведущая как-то рассказывала в одном из интервью, что в дом, где живет с Юрием Горбуновым и сыном Ваней, она перевезла свой детский рояль. И когда есть время, с удовольствием играет на нем - для ведущей это “релаксант”. И это, по словам Осадчей, отлично помогает переключиться с рабочего ритма.

"Вообще, для меня лучший отдых – спокойные выходные дома, игры с ребенком и прогулки на свежем воздухе", - говорила как-то Осадчая.

И все же былое умение уже утеряно из-за нехватки времени. На карантине теледива решила возобновить уроки игры на фортепиано. И даже показала поклонникам фрагмент такого занятия. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-страничке Glam Wish.

Кроме того, заинтересовать игре на фортепиано звездные родители Осадчая и Горбунов также хотят 3-летнего Ивана. И похоже, что мальчику музыкальный инструмент нравится.

Осадчая и Горунов время от времени делятся фото и видео с сыном, который сидит за пианино и старается подбирать мелодии.

Более того, даже Горбунов в одном из прямых эфиров на карантине подчеркивал, что тоже хочет “покорить” этот инструмент.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов заинтриговали совместной съемкой с народным колоритом.

Автор: Юля Петрова