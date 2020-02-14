Музыкальная Love Story: Матвиенко и Мирзоян пригласили за кулисы своих отношений (видео)

Ко дню всех влюбленных Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян выпустили музыкальный фильм "Арсен и Тоня. Музыкальная love-story". Съемки проходили на просторах Фрисландии, провинции Нидерландов.

Представленная работа — это 40 минутный мюзикл с монологами о любви. Под открытым небом, на улицах города Леуварден и других живописных местах провинции Тоня и Арсен спели около десятка своих песен.

Отвечая на вопрос "Почему Фрисландия?", Арсен рассказал, что Юрий Тыра (Степаныч), шкипер “Бравого Хендрика" и друг певца, пригласил прогуляться на корабле по каналам земли фрисов: "Он рассказывал, что регион — словно огромная антикварная лавка, где скрыты исторические сокровища целой страны. Эти слова внушили воспоминания о прошлом и мне спонтанно пришла идея именно в этом месте снять романтический фильм о наших отношениях с Тоней".

Арсен и Тоня - Музыкальная Love Story

"Местность выбрала нас, — дополняет Тоня Матвиенко. — Уже спланировав съемки и прибыв в страну, мы случайно узнаем, что регион называют "местом, где живет любовь".

По словам Арсена, несмотря на расписанный заранее маршрут, получить разрешение на официальные съемки в городе так и не успели. Поэтому пришлось играть и петь без разрешения, на собственный риск.

"Даже полиция приезжала. Тихонько обошли дома вокруг площади и спросили, не мешаем ли местным. "Ребята классно играют!", — ответили жители, и полиция уехала так же тихонько. Весьма дружелюбный город ", — делится воспоминаниями Арсен.

Во время путешествия возникало множество непредвиденных ситуаций. Так, в течение съемок испортилась погода: дожди со снегом, ветром сносило квадрокоптер. Съемочной группе и музыкантам не раз приходилось пережидать непогоду под мостами каналов.

Фильм "Арсен и Тоня. Музыкальная love-story "уже доступен для просмотра на страницах артистов в YouTube.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян показал любовь космического масштаба в новом клипе "Незнайомці".