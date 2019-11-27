"Мужья - не наши родители": Оля Полякова призналась, кто обеспечивает их семью

Известная певица Оля Полякова в этом году отпраздновала 15-ю годовщину свадьбы со своим мужем Вадимом. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает двух общих дочерей - Машу и Алису. Ранее артистка старалась не выставлять личную жизнь напоказ, однако в последнее время стала более откровенной. Так, в интервью "Каравану историй" она рассказала, бывают ли у них с супругом серьезные ссоры, а также призналась, кто сейчас главный кормилец в их семье.

По словам Оли, в браке партнеры должны быть счастливы - иначе нужно что-то менять.

"Людям кажется, что благодаря тому, что я пятнадцать лет в браке, точно знаю ответы на все вопросы. Мой опыт жизни с мужем говорит о том, что люди должны приносить друг другу счастье! И только в этом случае они могут жить вместе. Если этого не происходит, значит, нужно либо работать над отношениями, либо менять партнера. И ничего страшного в этом нет", - поделилась Полякова.

Певица также выразила свое мнение о разводах.

"Часто мы воспринимаем разводы или расставания как нечто ужасное. У меня с мужем, конечно, тоже бывают разногласия. Мы можем орать друг на друга, заявляя, что разведемся. Но пока что это только крики. До сих пор еще ни разу не дошли до раздела имущества. Потому что, как только заходит разговор на эту тему, он мне говорит, что оставит мне все и уйдет. И я сразу думаю: "Ну как же можно развестись с таким идеальным человеком?" Как говорится в известном мультфильме: "Такая корова нужна самому", - отметила звезда.

Фото: Оля Полякова с мужем (karavan.ua)

К слову, она даже обсуждала эту тему со своей старшей дочкой.

"О разводе я даже недавно говорила с моей старшей дочерью Машей, которой четырнадцать лет. Спросила ее: "Если мы с папой разведемся, как ты к этому отнесешься?" И она ответила: "Ты знаешь, я тебя пойму. Потому что все должны быть счастливы. И если ты больше не чувствуешь себя счастливой, то…" Потом она, конечно, добавила: "Но я не думаю, что вы с папой несчастливы". Мои дети чувствуют все!" - рассказала артистка.

Фото: Оля Полякова с дочкой Машей (instagram.com/polyakovamusic)

Что касается финансов, то в их жизни были разные периоды - одно время муж полностью ее содержал, сейчас же случилась обратная ситуация.

"Муж в самом начале моего пути вложил свои средства в мое продвижение. Но в какой­то момент из­-за кризиса сказал: "Давай сама". Сейчас я занимаюсь своими делами, а он – своими, и мои успехи теперь стали вдохновлять его! И его дела пошли в гору. У нас были разные периоды. Было время, когда он полностью меня содержал, а последние пять лет – я его. И это абсолютно нормально. И мне так нравится, когда люди говорят: "А вот она­-то своего мужчину не бросила…" - поведала Оля.

Фото: Оля Полякова с мужем (instagram.com/polyakovamusic)

Певица не считает, что мужья обязательно должны содержать жену и детей - ведь они оба взрослые люди.

"Я надеюсь, так будет и в дальнейшем. И будем мы финансово независимые друг от друга родные люди. Потому что я считаю, что в нашей стране мужчины уже не согласны, когда женщины хотят, чтобы их содержали. И они правы. Поскольку наши мужья не наши родители. Почему один взрослый человек должен тянуть на себе второго, а другой к этому нормально относиться? Я за последние два с половиной года сама построила дом, обставила его и уже въехала. Теперь начала строить баню", - похвасталась Полякова.

К слову, артистка также украсила обложку издания, позируя в латексном красном мини-платье.

Фото: Оля Полякова (karavan.ua)

Напомним, ранее юная дочь Поляковой покорила сеть своей красотой. Маша показала, как ей делают макияж.