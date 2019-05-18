"Мужу повезло": жена Тищенко отпраздновала его день рождения в полупрозрачном наряде

Известному ресторатору исполнилось 47 лет
Не успела Алла Барановская отгулять пышный "Бал цветов", как подоспел новый повод для празднования - 17 мая ее супругу Николаю Тищенко исполнилось 47 лет. Ресторатор и телеведущий устроил вечеринку в одном из своих заведений. На своей странице в Instagram его юная жена трогательно поздравила любимого, а также показала, какой образ выбрала по такому поводу.
23-летняя Алла отдала предпочтение полупрозрачному брючному комбинезону кофейно-бежевого цвета, расшитому кристаллами, от бренда Milla Nova. Она дополнила образ эффектным макияжем и сережками-висюльками, а волосы оставила распущенными.
"Я увидела этот комбез на показе одного бренда в Барселоне. Влюбилась.
Спасибо большое ребятам за то, что доставили для меня этот образ прямо с показа. Спасибо! Все ручная работа", - рассказала Барановская.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Она отметила, что ей важно было быть красивой в этот день.
"Сегодня праздник у особенного мужчины. Я счастлива, что судьба дала мне шанс быть рядом с тобой", - написала девушка.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Алла также поделилась совместным фото с мужем, на котором она нежно обнимает Николая за талию, стоя сзади.
"В современном мире осталось так мало настоящих, сильных, воспитанных мужчин, которые ценят и уважают женщину. Которые умеют так любить. Лучший муж на свете. С твоим днем. Остальное личное. P.s. Давайте поздравим Николая вместе. Ему будет очень приятно!" - поздравила она любимого с днем рождения.
Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)
Пользователи сети с удовольствием присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Тищенко очень повезло с такой замечательной женой и оставили множество восхищенных комплиментов образу Барановской и ее красоте.
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)
Напомним, жена Николая Тищенко Алла Барановская вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье на "Балу цветов".
Ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции.
Также Николай Тищенко с молодой женой зажгли "горячим" фото у бассейна.