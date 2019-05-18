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"Мужу повезло": жена Тищенко отпраздновала его день рождения в полупрозрачном наряде


Известному ресторатору исполнилось 47 лет

Не успела Алла Барановская отгулять пышный "Бал цветов", как подоспел новый повод для празднования - 17 мая ее супругу Николаю Тищенко исполнилось 47 лет. Ресторатор и телеведущий устроил вечеринку в одном из своих заведений. На своей странице в Instagram его юная жена трогательно поздравила любимого, а также показала, какой образ выбрала по такому поводу.

23-летняя Алла отдала предпочтение полупрозрачному брючному комбинезону кофейно-бежевого цвета, расшитому кристаллами, от бренда Milla Nova. Она дополнила образ эффектным макияжем и сережками-висюльками, а волосы оставила распущенными.

"Я увидела этот комбез на показе одного бренда в Барселоне. Влюбилась.
Спасибо большое ребятам за то, что доставили для меня этот образ прямо с показа. Спасибо! Все ручная работа", - рассказала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она отметила, что ей важно было быть красивой в этот день.

"Сегодня праздник у особенного мужчины. Я счастлива, что судьба дала мне шанс быть рядом с тобой", - написала девушка.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Алла также поделилась совместным фото с мужем, на котором она нежно обнимает Николая за талию, стоя сзади.

"В современном мире осталось так мало настоящих, сильных, воспитанных мужчин, которые ценят и уважают женщину. Которые умеют так любить. Лучший муж на свете. С твоим днем. Остальное личное. P.s. Давайте поздравим Николая вместе.  Ему будет очень приятно!" - поздравила она любимого с днем рождения.

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Пользователи сети с удовольствием присоединились к поздравлениям, а также отметили, что Тищенко очень повезло с такой замечательной женой и оставили множество восхищенных комплиментов образу Барановской и ее красоте.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

  • "Самая достойная для самого достойного"
  • "Алла, Вы очень красивая девушка. Вашему мужу очень повезло"
  • "Вы невероятно красивая"
  • "Вітаю!!! А більшого щастя йому й годі бажати, адже це ви і ваш син"
  • "Умеет он женщин выбирать"
  • "С праздничком вашу семью!!! Продолжайте быть такими же счастливыми. Ваша пара очень гармоничная. Приятно вас видеть вместе"
  • "Красивая и умная девушка"
  • "Идеальная"
  • "Он с вами помолодел!!!! Это так видно! Ему с вами тоже повезло"
  • "Комбез нереальный, на вас идеально сидит, фигура ВОСТОРГ. Аллочка, какая же вы красивая!!!"
  • "Комбез шикарный, но он смотрится только на такой безупречной фигуре!!! Крутой образ"
  • "Вам очень идет! Подчеркивает вашу харизму и невероятную эффектность!"
  • "Золотинка, очень красивая"
  • "Вы как голливудская дива в этом образе!"

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Напомним, жена Николая Тищенко Алла Барановская вызвала фурор в сети сочным образом в "божественном" платье на "Балу цветов".

Ранее жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини. Пара совсем недавно отдыхала в Турции. 

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