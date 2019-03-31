С мужского плеча: чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом

Певица и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль - образец женственности и элегантности для многих, и чаще всего она радует фанов соблазнительными и эффектными платьями. Однако на этот раз артистка, которая ранее покорила поклонников фото в кровати, решила продемонстрировать несколько необычный образ.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой.

Стоит отметить, что наряд выглядит немного в мужском стиле. Дополнила образ традиционная красная помада на губах и чувственная поза.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Впрочем, фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.

"У кого рубашку одолжила?"

"Ты чистый кайф"

"Воздуха мне пожалуйста"

"Моё сердце остановилось"

"Вау вау вау, женственная, но такой костюм"

"Королева"

"Пиджак похож на Лешин @realpotap :)"

"О май гад, держите меня"

"Какая же ты невероятная! Знала бы ты как сильно люблю тебя и как скучаю, до безумия"

"Солнышко, такая красивая, самая"

"Какоййй образ, какааяяя женщина"

"Любимая девочка"

"Женщина убиваешь"

Напомним, ранее "дама с вуалью" Тина Кароль пленила поклонников "прожигающим" взглядом. Отметим, что певица опубликовала фото из фотосессии для украинского Vogue, которая прошла несколько лет назад. Но Кароль все также очаровательна.

Мы также писали, что обворожительная Тина Кароль пленила нежным образом. Поклонники отметили, что на этом фото она выглядит, как 18-летняя девушка.