Мужиковатая Каменских и беременный Потап: пара взорвала сеть домашним видео

Веселые супруги поменялись ролями в забавном ролике из Мексики
В преддверии выхода клипа подопечных Потапа, группы MOZGI, на песню "Девочка" продюсер активно анонсирует будущее видео, причем делает это очень веселым и оригинальным образом. Рэпер снимает импровизированные "домашние версии" клипа, в которых блистает его супруга Настя Каменских. Так, ранее он поделился милым видеороликом, в котором они с женой будто бы поют текст трека.
Однако на этом Потап не остановился и порадовал поклонников еще одной, "отпускной" версией клипа, который они с Настей сняли во время отдыха в Мексике. Смешное видео он опубликовал в Tik Tok и Instagram, вызвав бурную реакцию фолловеров.
В ролике Настя и Потап поменялись ролями - певица предстала в мужской футболке и кепке и без макияжа. На словах "Это моя девчонка" в кадре появляется Потап с полотенцем на голове. Далее идет текст "Мать моего ребенка" - и тут рэпер дефилирует мимо камеры, завернутый в полотенце и выставив вперед внушительный "беременный" живот.
Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)
Пользователи сети пришли в восторг от креативного видео веселой парочки и оставили много теплых отзывов. Некоторые задумались, уж не намек ли это на то, что Настя действительно беременна.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.