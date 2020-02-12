Мужиковатая Каменских и беременный Потап: пара взорвала сеть домашним видео

В преддверии выхода клипа подопечных Потапа, группы MOZGI, на песню "Девочка" продюсер активно анонсирует будущее видео, причем делает это очень веселым и оригинальным образом. Рэпер снимает импровизированные "домашние версии" клипа, в которых блистает его супруга Настя Каменских. Так, ранее он поделился милым видеороликом, в котором они с женой будто бы поют текст трека.

Однако на этом Потап не остановился и порадовал поклонников еще одной, "отпускной" версией клипа, который они с Настей сняли во время отдыха в Мексике. Смешное видео он опубликовал в Tik Tok и Instagram, вызвав бурную реакцию фолловеров.

В ролике Настя и Потап поменялись ролями - певица предстала в мужской футболке и кепке и без макияжа. На словах "Это моя девчонка" в кадре появляется Потап с полотенцем на голове. Далее идет текст "Мать моего ребенка" - и тут рэпер дефилирует мимо камеры, завернутый в полотенце и выставив вперед внушительный "беременный" живот.

Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети пришли в восторг от креативного видео веселой парочки и оставили много теплых отзывов. Некоторые задумались, уж не намек ли это на то, что Настя действительно беременна.

Потап-красотка

Супер

Ахахаххх,как остановиться смотреть!!!

Настя беременная, вдруг это намек?

круть

Потап ты крут!!! Настя милашка

Классные такие

Беременная Настя

Хахах КРУТО

Ахахаха потап это хит

Приколисты....Обожаю Вас

Обожнюю вас

Мммм,возможно это намёк?))))и мы вскоре вас поздравим.....

Васхититильные!!!

Ребята вы такие классные!

Так хто то залител и кидает нам намёки

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.