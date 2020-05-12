Не только с мужем: Лилия Ребрик в пикантном платье внезапно станцевала страстный танец с другим

Ведущая и актриса показала страстные па с двумя мужчинами
Лилия Ребрик не устает заряжать оптимизмом и неуемной энергией. Она ведет утреннюю программу, танцует, уделяет время мужу и семье, а с недавних пор решила заняться даже садоводством, а также играет на сцене театра и снимается в фильма. Так, в новом сезоне сериала "Папаньки" Лилия снялась вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. Пара зажгла на паркете, как когда-то давно в момент их знакомства на проекте Танцы со звездами. Но кружилась ведущая не только в объятиях второй половинки. Так она станцевала страстный танец с актером "Дизель-шоу" Егором Крутологовом, а соответствующие фото со съемочной площадки показала в Instagram.
Лилия предстала перед публикой в ярком откровенном платье с бархатными вставками и открытой спиной, украшенном перьями и многочисленными рюшами. Она дополнила танцевальный наряд сетчатыми колготами и специальными босоножками. На одних кадрах она красуется в объятиях мужа, а на других - ее партнером по танцам выступает Егор.
Поклонники Лилии обратили внимание, что нога ее мужа Андрея в гипсе. Но ведущая поспешила всех успокоить. "З ногою у Андрія все гаразд. То така роль", - написала она.
Лилия Ребрик станцевала с мужем и известным актером (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Под фото со съемочной площадки подписчики оставили массу комплиментов для своей любимицы.
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