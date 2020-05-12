Не только с мужем: Лилия Ребрик в пикантном платье внезапно станцевала страстный танец с другим

Лилия Ребрик не устает заряжать оптимизмом и неуемной энергией. Она ведет утреннюю программу, танцует, уделяет время мужу и семье, а с недавних пор решила заняться даже садоводством, а также играет на сцене театра и снимается в фильма. Так, в новом сезоне сериала "Папаньки" Лилия снялась вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. Пара зажгла на паркете, как когда-то давно в момент их знакомства на проекте Танцы со звездами. Но кружилась ведущая не только в объятиях второй половинки. Так она станцевала страстный танец с актером "Дизель-шоу" Егором Крутологовом, а соответствующие фото со съемочной площадки показала в Instagram.

Лилия предстала перед публикой в ярком откровенном платье с бархатными вставками и открытой спиной, украшенном перьями и многочисленными рюшами. Она дополнила танцевальный наряд сетчатыми колготами и специальными босоножками. На одних кадрах она красуется в объятиях мужа, а на других - ее партнером по танцам выступает Егор.

Поклонники Лилии обратили внимание, что нога ее мужа Андрея в гипсе. Но ведущая поспешила всех успокоить. "З ногою у Андрія все гаразд. То така роль", - написала она.

Лилия Ребрик станцевала с мужем и известным актером (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Под фото со съемочной площадки подписчики оставили массу комплиментов для своей любимицы.

Я всегда Вами восхищалась. Прекрасная женщина. Очень любила раньше смотреть Танцуют все

Яка красуня! Лілія Іванівна,ви супер!

Супер

Лиля,просто лучик

Ви дуже гарні, респект

Супер ви як завжди ніжна,тендітна,жіночна

Ви така крута

Какая красивая на фото

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