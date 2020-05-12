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Не только с мужем: Лилия Ребрик в пикантном платье внезапно станцевала страстный танец с другим

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 11:26
Не только с мужем: Лилия Ребрик в пикантном платье внезапно станцевала страстный танец с другим
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая и актриса показала страстные па с двумя мужчинами

Лилия Ребрик не устает заряжать оптимизмом и неуемной энергией. Она ведет утреннюю программу, танцует, уделяет время мужу и семье, а с недавних пор решила заняться даже садоводством, а также играет на сцене театра и снимается в фильма. Так, в новом сезоне сериала "Папаньки" Лилия снялась вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. Пара зажгла на паркете, как когда-то давно в момент их знакомства на проекте Танцы со звездами. Но кружилась ведущая не только в объятиях второй половинки. Так она станцевала страстный танец с актером "Дизель-шоу" Егором Крутологовом, а соответствующие фото со съемочной площадки показала в Instagram.

Лилия предстала перед публикой в ярком откровенном платье с бархатными вставками и открытой спиной, украшенном перьями и многочисленными рюшами. Она дополнила танцевальный наряд сетчатыми колготами и специальными босоножками. На одних кадрах она красуется в объятиях мужа, а на других - ее партнером по танцам выступает Егор.

Поклонники Лилии обратили внимание, что нога ее мужа Андрея в гипсе. Но ведущая поспешила всех успокоить. "З ногою у Андрія все гаразд. То така роль", - написала она.

Лилия Ребрик станцевала с мужем и известным актером (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Под фото со съемочной площадки подписчики оставили массу комплиментов для своей любимицы.

  • Я всегда Вами восхищалась. Прекрасная женщина. Очень любила раньше смотреть Танцуют все
  • Яка красуня! Лілія Іванівна,ви супер!
  • Супер
  • Лиля,просто лучик
  • Ви дуже гарні, респект
  • Супер ви як завжди ніжна,тендітна,жіночна
  • Ви така крута
  • Какая красивая на фото

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик рассекретила свой лайфхак для мама малышей.

Теги Новости Украины Лилия Ребрик
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