"Мужчина моей мечты": жена MONATIK'а растрогала сеть признанием

Дмитрий Монатик редко публикует семейные снимки, именно поэтому душевные кадры с женой и детьми так тепло принимают его поклонники. Впрочем, вторая половинка певца и его директор Ирина Демичева также нечасто балует фанов артиста кадрами из личного архива, а тем более публичными признаниями. Но на этот раз она сделала исключение и показала фото Дмитрия, сделанное во время их недавней совместной поездки в Амстердам. Соответствующий кадр появился на странице девушки в Instagram.

На снимке певец позирует возле одного из объектов в знаменитом Музее современного искусства Moco Museum. Кстати, в его стенах представлены работы гениев современности – Бэнкси и Энди Уорхола. Артист с интересом рассматривает одну из экспозиций, на которой по-английски написано "Мечты". Дмирий одет в желтую толстовку, а на плечах у него – красный рюкзак.

"Мужчина моей мечты", - написала Ирина под фото на английском языке, отметив страничку мужа.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/irinademicheva)

Подписчики девушки пришли в умиление от такого простого и одновременно трогательного признания в любви.

"Два прекрасных мечтателя однажды встретили друг друга, чтобы осуществлять совместные мечты! Вы - чудесны! Всегда такими оставайтесь!", "Ребята, вы такие милые!", "Берегите друг друга!" - писли комментаторы.

Скриншот комментариев

На своей страничке в Instagram Дмитрий опубликовал больше снимком из музея. На кадрах он позировал на фоне работ современных авторов, представленных в Moco.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Напомним, что жена MONATIK'а умилила сеть семейным днем с мужем и детьми.

Ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть эффектным фото с мужем.