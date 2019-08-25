"Мужчина моей мечты": Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыночком

Сыну телеведущей исполнилось пять лет
Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно восхитила цветущим внешним видом, с удовольствием делится в сети милыми семейными моментами. Она почти не показывает дочь Нану, поскольку девочка против, однако фото и видео с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей появляются в ее ленте довольно часто. 25 августа - важный день в жизни ее семьи, ведь у самого младшего ее члена день рождения!
На своей странице в Instagram Маша поделилась трогательным видео с кадрами из жизни сыночка с самого его рождения, и нежно поздравила малыша с пятилетием, поблагодарив за эти годы счастья.
"#МойАлександр , Ты- символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете #мужчинамоеймечты", - душевно написала Ефросинина.
Видео: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)
Очаровательный видеоролик вызвал волну умиления у подписчиков ведущей, которые с удовольствием присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов для Александра. К слову, малыш мечтает стать полицейским, когда вырастет.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе. Ведущая позировала на кровати в ярком домашнем халатике с бахромой.
Ранее телезвезда Маша Ефросинина показала, как она отдыхает на даче с подругами и сыном. "Александр и три грации без гравитации... ", - назвала Маша фото.