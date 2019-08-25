"Мужчина моей мечты": Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыночком

Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно восхитила цветущим внешним видом, с удовольствием делится в сети милыми семейными моментами. Она почти не показывает дочь Нану, поскольку девочка против, однако фото и видео с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Сашей появляются в ее ленте довольно часто. 25 августа - важный день в жизни ее семьи, ведь у самого младшего ее члена день рождения!

На своей странице в Instagram Маша поделилась трогательным видео с кадрами из жизни сыночка с самого его рождения, и нежно поздравила малыша с пятилетием, поблагодарив за эти годы счастья.

"#МойАлександр , Ты- символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете #мужчинамоеймечты", - душевно написала Ефросинина.

Видео: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Очаровательный видеоролик вызвал волну умиления у подписчиков ведущей, которые с удовольствием присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов для Александра. К слову, малыш мечтает стать полицейским, когда вырастет.

С Днём Рождения, Александр! Славный и добрый будущий полисмэн

Счастья Вам. Вы чудесная семья!

Какая прелесть! С Днём Рождения, Александр!

Прелесть парень ! Я влюблена в его непосредственность ) с днём рождения его!!!

С днём рождения!!!! Пусть растет самым счастливым ребенком!!!))))

Так трогательно!!

Умиление зашкаливает. С праздником вас!

С днём рождения вашего ангелочка. Будь здоров и счастлив

С именинником вашу семью! Крепкого здоровья и бескрайнего счастья!

Какое чудо растёт среди любви,трепета,нежности и улыбок!!!! С днём рождения Александр!!!! С рождением сына, маму!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поразила постельными фото в ярком образе. Ведущая позировала на кровати в ярком домашнем халатике с бахромой.

Ранее телезвезда Маша Ефросинина показала, как она отдыхает на даче с подругами и сыном. "Александр и три грации без гравитации... ", - назвала Маша фото.