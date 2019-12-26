Муж сходит с ума: соблазнительная Тодоренко засветила грудь на экзотическом фото

Регина Тодоренко отдыхает с сыном Майклом на Бали и наслаждается солнцем и океаном. Она регулярно балует поклонников чередой пляжных снимков в купальнике и не только. Звезда "Орла и Решки" загорает и релаксирует, гуляет в легких свободных нарядах и наслаждается экзотическими пейзажами. Отдых явно пошел ведущей на пользу – она загорела и посвежела. На свежем снимке Регина решила соблазнить поклонников пикантным расслабленным образом.

Ведущая позирует в черно-белом платье-тунике с абстрактным геометрическим принтом. Она кокетливо приспустила линию плеча так, что можно без труда заметить - под нарядом нет белья. Вместо этого в кадр частично попала соблазнительная линия декольте.

Регина распустила волосы и уложила их на одну сторону. Она позирует без макияжа и лишь подчеркнула губы сочной ягодной помадой. Звезда расположила на зеленой живописной лужайке среди пальм.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я всегда очень тщательно подхожу к выбору подарков на НГ, мне хочется, чтобы это были знаковые, символичные, практичные и универсальные вещи, чтоб радовали тело и душу", - призналась Регина.

В комментариях ведущую одарили шквалом комплиментов, а также предположили, что муж Регины, Влад Топалов не находит себе места без жены и сына.

Какая обалденная природа и вы, как всегда очень красивая!

Делай по больше таких фоток

Ты умничка. Супер мама

Богиня

Регина, вы супер!

Наша звезда!

Муж уже, наверно, с ума сходит без вас

Ты супер

Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко показала загорелую фигуру в бикини на фоне пальм.