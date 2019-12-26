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Муж сходит с ума: соблазнительная Тодоренко засветила грудь на экзотическом фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 16:27
Муж сходит с ума: соблазнительная Тодоренко засветила грудь на экзотическом фото
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая позировала в живописном месте

Регина Тодоренко отдыхает с сыном Майклом на Бали и наслаждается солнцем и океаном. Она регулярно балует поклонников чередой пляжных снимков в купальнике и не только. Звезда "Орла и Решки" загорает и релаксирует, гуляет в легких свободных нарядах и наслаждается экзотическими пейзажами. Отдых явно пошел ведущей на пользу – она загорела и посвежела. На свежем снимке Регина решила соблазнить поклонников пикантным расслабленным образом.

Ведущая позирует в черно-белом платье-тунике с абстрактным геометрическим принтом. Она кокетливо приспустила линию плеча так, что можно без труда заметить - под нарядом нет белья. Вместо этого в кадр частично попала соблазнительная линия декольте.

Регина распустила волосы и уложила их на одну сторону. Она позирует без макияжа и лишь подчеркнула губы сочной ягодной помадой. Звезда расположила на зеленой живописной лужайке среди пальм.

Муж сходит с ума: соблазнительная Тодоренко засветила грудь на экзотическом фото

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я всегда очень тщательно подхожу к выбору подарков на НГ, мне хочется, чтобы это были знаковые, символичные, практичные и универсальные вещи, чтоб радовали тело и душу", - призналась Регина.

В комментариях ведущую одарили шквалом комплиментов, а также предположили, что муж Регины, Влад Топалов не находит себе места без жены и сына.

  • Какая обалденная природа и вы, как всегда очень красивая!
  • Делай по больше таких фоток
  • Ты умничка. Супер мама
  • Богиня
  • Регина, вы супер!
  • Наша звезда!
  • Муж уже, наверно, с ума сходит без вас
  • Ты супер
  • Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко показала загорелую фигуру в бикини на фоне пальм.

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