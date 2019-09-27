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"Муж не ревнует?" Дерзкая Надя Дорофеева в белье соблазнила точеной фигурой

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Певица решила воспользоваться "спецэффектами"

Надя Дорофеева умеет не только стильно одеваться и мастерски позировать перед фотографами, меняя образы как перчатки, но и красиво раздеваться на камеру. Ее эффектные снимки в белье и откровенные сценические наряды всегда вызывали бурную реакцию у поклонников. Еще бы, ведь певице есть что показать – ее точеная фигура и стройные формы буквально сводят поклонников с ума.

На свежем коллаже из фото в instagram она предстала в весьма дерзком луке – черном белье и оригинальной синей куртке, которую артистка кокетливо спустила с одного плеча. Она собрала волосы в высокий хвост и выпустила несколько прямых прядей на лицо.

Смелый образ довершил яркий макияж – тени с крупными блестками, густо накрашенные ресницы и подведенные черным глаза, матовая помада оттенка молочного шоколада. В качестве аксессуаров – серебряные бусы и крупные серьги с камнями.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя решила воспользоваться "спецэффектами" и придала одному из фото коллажа 3 D-эффект. "1d или 3d?" - поинтересовалась она.

Кадр раззадорил фанов ДоДо и они с энтузиазмом принялись обсуждать дерзкий образ певицы.

  • Ти шикарна дівчина
  • Какая ты красивая, Наденька! Выглядишь волшебно!
  • Наденька, ты супер
  • Оу, очень красиво
  • Самая красивая
  • Почему так красиво?
  • Нельзя быть красивой такой
  • Круто
  • WoW, я сейчас надела специальные очки и реально это 3D
  • Муж не ревнует?
  • Ти такая класная
  • Потрясающе

Скриншот комментариев

Напомним, что смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.

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