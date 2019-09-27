"Муж не ревнует?" Дерзкая Надя Дорофеева в белье соблазнила точеной фигурой

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица решила воспользоваться "спецэффектами"

Надя Дорофеева умеет не только стильно одеваться и мастерски позировать перед фотографами, меняя образы как перчатки, но и красиво раздеваться на камеру. Ее эффектные снимки в белье и откровенные сценические наряды всегда вызывали бурную реакцию у поклонников. Еще бы, ведь певице есть что показать – ее точеная фигура и стройные формы буквально сводят поклонников с ума.

На свежем коллаже из фото в instagram она предстала в весьма дерзком луке – черном белье и оригинальной синей куртке, которую артистка кокетливо спустила с одного плеча. Она собрала волосы в высокий хвост и выпустила несколько прямых прядей на лицо.

Смелый образ довершил яркий макияж – тени с крупными блестками, густо накрашенные ресницы и подведенные черным глаза, матовая помада оттенка молочного шоколада. В качестве аксессуаров – серебряные бусы и крупные серьги с камнями.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя решила воспользоваться "спецэффектами" и придала одному из фото коллажа 3 D-эффект. "1d или 3d?" - поинтересовалась она.

Кадр раззадорил фанов ДоДо и они с энтузиазмом принялись обсуждать дерзкий образ певицы.

Ти шикарна дівчина

Какая ты красивая, Наденька! Выглядишь волшебно!

Наденька, ты супер

Оу, очень красиво

Самая красивая

Почему так красиво?

Нельзя быть красивой такой

Круто

WoW, я сейчас надела специальные очки и реально это 3D

Муж не ревнует?

Ти такая класная

Потрясающе

Скриншот комментариев

Напомним, что смелая Надя Дорофеева показала лицо без грамма косметики. Девушка сообщила, что весь день провела без макияжа.