Музей еды: Леся Никитюк честно призналась, что набрала лишние кило

Этим летом Леся Никитюк на желтом "Богдане" бороздила просторы родной страны. Вместе с командой тревел-шоу "Le маршрутка" она объехала 8 областей: Киевскую, Черкасскую, Хмельницкую, Херсонскую, Одесскую, Полтавскую, Житомирскую и Донецкую. Каждую из них покажут в эфире Нового канала с 4 ноября.

Хотя маршрут съемок команда держала в секрете, фанаты отслеживали Лесин транспорт по соцсетям. Едва "Богдан" появлялся в новом населенном пункте, к нему сходились местные с гостинцами.

Леся на съемках нового шоу (фото: пресс-служба)

"Из каждой области наша маршрутка уезжала, забитая всякими подарками, – рассказывает Леся Никитюк. – В Херсонской области нас загрузили морской солью, арбузами, персиками, дынями, луком, помидорами. Люди просто останавливали маршрутку, закатывали арбуз и говорили: "С Богом, дети!" Из Житомира мы уезжали с ящиком голубики, из Хмельницкого везли сыр, молоко, из Донецкой области – мед".

Такая народная любовь, безусловно, приятна, но, как оказалось, у нее есть и обратная сторона. Вкусные подарки сказались на фигуре Леси – за время съемок она набрала лишние килограммы.

"Богдан" проехал массу областей (фото: пресс-служба)

"Получается, это самая моя любимая программа, потому что все подарки для меня, – смеется ведущая "Le маршрутки". – В основном презенты съедобные, и я радуюсь этому, уже поправилась на них. Наконец-то у меня будет музей еды в Украине, музей Леси Ивановны Никитюк".

Леся призналась, что поправилась (фото: пресс-служба)

Кстати, "съедобную" Украину Леся покажет в тревел-шоу. Если вы думаете, что "Le маршрутке" не будет экзотической кухни, а только банальные вареники и голубцы, вы будете удивлены. К примеру, команда отыскала село, где местные вылавливают в ближайшем канале жаб и жарят их в кляре. Чем не диковинка?

Напомним, сейчас Леся наслаждается заслуженным мини-отпуском в Египте. По словам телеведущей, это продолжение празднования ее дня рождения, вечеринка по случаю которого шумно отгремела 19 октября.